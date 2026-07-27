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Η Ολγκίν είδε και τον Έρχιουρμαν: «Ιδιαίτερα παραγωγική η συνομιλία, ο Γκουτέρες έρχεται να ακούσει τις θέσεις των δύο ηγετών»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν δήλωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έρχεται στην Κύπρο με στόχο να στηρίξει τις προσπάθειες για το Κυπριακό και να δώσει ώθηση στη διαδικασία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για επανέναρξη συνολικών διαπραγματεύσεων.

 

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Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν συναντήθηκε με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ. Η συνάντηση άρχισε στις 11.00 στο λεγόμενο προεδρικό μέγαρο.

Σύμφωνα με την τ/κ ιστοσελίδα Yeni Duzen, την Ολγκίν υποδέχθηκε ο υφυπουργός της «Προεδρίας» Μεχμέτ Ντανά.

«Παραγωγική συνομιλία»

Σε δηλώσεις της, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, η κ. Ολγκίν ανέφερε ότι η συνομιλία τους ήταν ιδιαίτερα παραγωγική.

Υπενθυμίζοντας ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες φθάνει στο νησί σήμερα το απόγευμα, σημείωσε ότι αύριο θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσουν σε κοινό δείπνο.

Η κ. Ολγκίν τόνισε ότι σκοπός της επίσκεψης του Γκουτέρες είναι η συνέχιση της αποστολής καλών υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Όπως είπε, ο Γενικός Γραμματέας επιδιώκει να στηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για το Κυπριακό και να συμβάλει στην προώθηση της διαδικασίας, ώστε να καταστεί δυνατή η επανέναρξη μιας συνολικής διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Πρόσθεσε ότι, στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Γκουτέρες θα ακούσει τις θέσεις των δύο ηγετών και θα δώσει ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση του κατά πόσο υπάρχει έδαφος για την επανέναρξη ουσιαστικών και συνολικών διαπραγματεύσεων.

Νωρίτερα, η κ. Ολγκιν συναντήθηκε με τον Ελληνοκύπριο ηγέτη Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η Ολγκίν πραγματοποιεί χωριστές επαφές με τους δύο ηγέτες, ενόψει της άφιξης απόψε στο νησί του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα η κ. Ολγκίν είχε συναντηθεί τις προηγούμενες ημέρες στις Βρυξέλλες με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέχεια στην Άγκυρα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

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