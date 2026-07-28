Διαρροή υγραερίου μετά από τροχαίο στην Αγία Νάπα

Κλήση για διαρροή υγραερίου μετά από τροχαία οδική σύγκρουση στην Αγία Νάπα έλαβε τα ξημερώματα η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, το περιστατικό σημειώθηκε στις 04:48 στην επαρχία Αμμοχώστου, με τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» να ανταποκρίνεται άμεσα στη σκηνή.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη διαχείριση κυλίνδρου υγραερίου που εμπλεκόταν στο περιστατικό, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές διαδικασίες ασφαλείας.

Ακολούθως, ο κύλινδρος παραδόθηκε σε υπάλληλο της ιδιωτικής εταιρείας στην οποία ανήκε, ενώ τη διερεύνηση και διαχείριση της σκηνής ανέλαβε η Αστυνομία.