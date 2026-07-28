Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 2 ώρες

Στη δίνη του καύσωνα η Κύπρος - Κίτρινη προειδοποίηση για 40 βαθμούς σήμερα
| Κύπρος

Διαρροή υγραερίου μετά από τροχαίο στην Αγία Νάπα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Πυροσβεστική κλήθηκε τα ξημερώματα να διαχειριστεί κύλινδρο υγραερίου που ενεπλάκη σε τροχαία σύγκρουση, ενώ τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η Αστυνομία.

Κλήση για διαρροή υγραερίου μετά από τροχαία οδική σύγκρουση στην Αγία Νάπα έλαβε τα ξημερώματα η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, το περιστατικό σημειώθηκε στις 04:48 στην επαρχία Αμμοχώστου, με τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» να ανταποκρίνεται άμεσα στη σκηνή.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη διαχείριση κυλίνδρου υγραερίου που εμπλεκόταν στο περιστατικό, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές διαδικασίες ασφαλείας.

Ακολούθως, ο κύλινδρος παραδόθηκε σε υπάλληλο της ιδιωτικής εταιρείας στην οποία ανήκε, ενώ τη διερεύνηση και διαχείριση της σκηνής ανέλαβε η Αστυνομία.

Tags

ΤΡΟΧΑΙΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΔΙΑΡΡΟΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα