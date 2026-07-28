Ξεπέρασαν τα €286 εκατ. οι 50 ακριβότερες πωλήσεις ακινήτων το εξάμηνο του 2026

Η Ask Wire, εταιρεία που βασίζεται στην τεχνολογία για να παρακολουθεί συναλλαγές, ζητούμενες τιμές και την κατασκευαστική δραστηριότητα στον τομέα των ακινήτων, επεξεργάστηκε και δημοσιεύει τα στοιχεία για τις 50 ακριβότερες πράξεις πώλησης ακινήτων που ολοκληρώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς και την κατανομή τους ανά επαρχία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι 50 μεγαλύτερες πράξεις την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026 ήταν συνολικής αξίας €286,4 εκατ.

Οι 10 ακριβότερες πωλήσεις, κατά το πρώτο εξάμηνο, ήταν συνολικής αξίας €161,7 εκατ. και η ακριβότερη πώληση αφορούσε χωράφια με κτίριο στη Μονή της επαρχίας Λεμεσού με τιμή €55 εκατ.

Στον κατάλογο των 10 ακριβότερων ακινήτων Παγκύπρια η επαρχία Λεμεσού μετρά έξι συναλλαγές αξίας €117,2 εκατ., ακολουθεί η επαρχία Πάφου με τρεις συναλλαγές αξίας €35,5 εκατ. και η επαρχία Λάρνακας με μία συναλλαγή αξίας €9 εκατ.

Η ανάλυση επιβεβαιώνει την «παντοκρατορία» της Λεμεσού στην αγορά καθώς οι 10 ακριβότερες πωλήσεις, που έγιναν στην επαρχία, άγγιξαν τα €148,2 εκατ. και αντιστοιχούν στο 51,7% της συνολικής αξίας των 50 ακριβότερων πωλήσεων του πρώτου εξαμήνου. Η επαρχία Πάφου ακολουθεί από απόσταση αφού η αξία της δεκάδας των ακριβότερων συναλλαγών της ξεπερνά τα €68,8 εκατ. και καλύπτει το 24% της συνολικής αξίας. Η κορυφαία δεκάδα της επαρχίας Λευκωσίας έφτασε σε αξία τα €26,7 εκατ., ενώ η αξία των 10 ακριβότερων συναλλαγών στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου ξεπέρασε ελαφρώς αυτή της Λάρνακας φτάνοντας τα €21,4 εκατ. έναντι €21,2 εκατ.

Ο Παύλος Λοΐζου, Διευθύνων Σύμβουλος της Ask Wire, σχολιάζοντας τα πιο πάνω δεδομένα δήλωσε ότι:

«Η αγορά γης κυριαρχεί στον κατάλογο των 10 ακριβότερων πωλήσεων ακινήτων με επτά συναλλαγές χωραφιών και οικοπέδων. Εάν δούμε και τις περιοχές στις οποίες έγιναν οι πωλήσεις τότε προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι πρόκειται για «φιλέτα», τα οποία θα αξιοποιηθούν το επόμενο διάστημα για να τροφοδοτήσουν την αγορά πολυτελών κατοικιών ή και την ξενοδοχειακή βιομηχανία. Την ίδια ώρα, καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για την αγορά γραφείων, που είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη του νέου οικοσυστήματος εταιρειών, που εγκαθίστανται στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Σημειώνουμε, παράλληλα, για σκοπούς στατιστικής και μόνο, ότι οκτώ από τις δέκα ακριβότερες πωλήσεις ακινήτων του εξαμήνου έχουν γίνει κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Πρόκειται για ένα στοιχείο, το οποίο δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την αβεβαιότητα που προκαλεί η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και επηρεάζει τις επενδυτικές αποφάσεις το δεύτερο τρίμηνο του έτους».

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