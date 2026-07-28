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| Κόσμος

Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στο νησί Κιουσού, ενώ οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου, σύμφωνα με το NHK.

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 7,1 βαθμών, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, έπληξε σήμερα την επαρχία Κουμαμότο της νότιας Ιαπωνίας, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA).

   Η δόνηση που σημειώθηκε στις 16:27 (τοπική ώρα, 10:27 ώρα Ελλάδας) στο νησί Κιούσου, έφθασε στο μέγιστο επίπεδο (7) της κλίμακας σεισμικής έντασης (‘σίντο’) της χώρας, που μετρά την ισχύ με την οποία γίνονται αισθητοί οι σεισμοί, διευκρίνισε η JMA.

   Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους ενός μέτρου, σύμφωνα με την JMA.

   Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε έκτακτες προειδοποιήσεις για σεισμό για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Όιτα και Μιγιαζάκι, όλες στο νησί Κιούσου της νότιας Ιαπωνίας.

   Σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) , δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι στη Χαβάι και την Αμερικανική Σαμόα, μετά τον σεισμό στην Ιαπωνία.

    Η Ιαπωνία είναι μια από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, με μια σεισμική δόνηση να καταγράφεται τουλάχιστον κάθε πέντε λεπτά.

   Η εταιρία ηλεκτροδότησης Kyushu Electric Power ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας Σεντάι και Γκενκάι μετά τον σεισμό. Η εταιρία σιδηροδρόμων JR Kyushu δήλωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγιά της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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