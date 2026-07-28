«Ιστορική η επίσκεψη Γκουτέρες στην Κύπρο αλλά χωρίς νέο σχέδιο» - Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος

Ως μια κρίσιμη διπλωματική αποστολή, η οποία όμως δεν αναμένεται να φέρει κάποιο νέο σχέδιο επίλυσης του Κυπριακού, παρουσιάζει ο τουρκικός Τύπος την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο.

Οι εφημερίδες Χουριέτ και Σαμπάχ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η Άγκυρα δεν μεταβάλλει τη θέση της και εξακολουθεί να προβάλλει ως μοναδική ρεαλιστική επιλογή τη λύση «δύο κρατών».

Η Χουριέτ χαρακτηρίζει την παρουσία του Γκουτέρες στην Κύπρο «κρίσιμη» και «ιστορική», επισημαίνοντας ότι είναι ο πρώτος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ που επισκέπτεται το νησί έπειτα από 16 χρόνια.

Κατά την εφημερίδα, ο Γκουτέρες επιχειρεί, πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του, να στηρίξει μια τελευταία προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό.

Η Χουριέτ ωστόσο, απορρίπτει τα σενάρια περί παρουσίασης ενός νέου σχεδίου λύσης, κάνοντας λόγο για «ελληνοκυπριακές εικασίες» που έμειναν μετέωρες.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα έχει ως στόχο να ενισχύσει τις υφιστάμενες προσπάθειες του ΟΗΕ και να διερευνήσει κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια επανέναρξης των συνομιλιών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άνγκελα Ολγκίν, η οποία φέρεται να διέψευσε ότι ο Γκουτέρες μεταφέρει κάποιο νέο σχέδιο.

Ο τουρκικός Τύπος προβάλλει τις χωριστές συναντήσεις του Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, καθώς και την προγραμματισμένη τριμερή συνάντηση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Η Χουριέτ εκτιμά ότι ο Γενικός Γραμματέας θα επιχειρήσει να διαπιστώσει κατά πόσο μπορούν να υπάρξουν βήματα σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Σε περίπτωση θετικών εξελίξεων, αναφέρει η εφημερίδα, ενδέχεται να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα άτυπη πολυμερή συνάντηση με τη συμμετοχή των δύο πλευρών και των τριών εγγυητριών δυνάμεων, Τουρκίας, Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα τουρκικά μέσα δίνουν επίσης έμφαση στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Γκουτέρες με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν πριν από την αναχώρησή του για την Κύπρο.

Υπενθυμίζουν ακόμη ότι η Ολγκίν είχε προηγουμένως μεταβεί στην Άγκυρα, όπου συναντήθηκε με τον Φιντάν και ενημερώθηκε εκ νέου για τις θέσεις της τουρκικής πλευράς.

Η Σαμπάχ προβάλλει επίσης τη θέση της τουρκικής κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα διατηρεί χωρίς αλλαγές την προσέγγιση της λύσης «δύο κρατών».

Η εφημερίδα αναφέρει ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά προετοιμάστηκε εντατικά για την επίσκεψη Γκουτέρες και ότι οι χειρισμοί της έγιναν σε στενή διαβούλευση με την Τουρκία.

Παραθέτει, μάλιστα, τη δήλωση του Τουφάν Ερχιουρμάν ότι οι σχετικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε συνεννόηση με την Άγκυρα.

Η Σαμπάχ προβάλλει επίσης τον ισχυρισμό της τουρκικής πλευράς ότι οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν «συστατικό στοιχείο» του νησιού και όχι μειονότητα, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν ποτέ ένα τέτοιο καθεστώς.

Η Χουριέτ παρουσιάζει το σημερινό αδιέξοδο ως αποτέλεσμα της επιμονής της ελληνοκυπριακής και της ελληνικής πλευράς σε μια ομοσπονδιακή λύση και στην επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017.

Αντίθετα, η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή πλευρά εμφανίζονται να θεωρούν ότι μετά την αποτυχία της διάσκεψης στο Κραν Μοντανά δεν μπορεί να συνεχιστεί η ίδια διαδικασία.

Ο τουρκικός Τύπος επαναλαμβάνει έτσι την πάγια θέση της Άγκυρας περί αναγνώρισης της «κυριαρχικής ισότητας» και του «ίσου διεθνούς καθεστώτος» των Τουρκοκυπρίων πριν από την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων.

Η συνολική εικόνα που μεταδίδουν οι τουρκικές εφημερίδες είναι ότι η επίσκεψη Γκουτέρες έχει σημαντικό διπλωματικό και συμβολικό βάρος, αλλά δεν δημιουργεί προσδοκίες για άμεση επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Η Χουριέτ επικεντρώνεται περισσότερο στη διπλωματική διαδικασία, στις επαφές και στο ενδεχόμενο μιας νέας άτυπης διάσκεψης, ενώ η Σαμπάχ δίνει προτεραιότητα στα πολιτικά μηνύματα της Άγκυρας και της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Η ομοσπονδία δεν ισχύει πια, είπε ο Αντιπρόεδρος του ΑΚΡ

Tο μοντέλο της ομοσπονδίας δεν ισχύει πλέον στην Κύπρο, μια διαρκής λύση είναι δυνατή μόνο στη βάση ενός μοντέλου δύο κρατών, υποστήριξε ο Αντιπρόεδρος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKΡ) και Βουλευτής Χατάι, Χουσεΐν Γιαγμάν σε δηλώσεις το αποκλειστικά στην τ/κ εφημερίδα Χακικάτ.

Η Χακικάτ προβάλλει πρωτοσέλιδα σήμερα τις δηλώσεις Γιαγμάν με τίτλο «Δεν θα εγκαταλείψουμε την κυριαρχική ισότητα». Η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού «λαού» και η παρουσία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στο νησί είναι απαραίτητη για την ασφάλεια, υποστήριξε λέγοντας ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να λάβει υπόψη τις υφιστάμενες πραγματικότητες στο νησί.

Ο Αντιπρόεδρος του ΑΚΡ πρόσθεσε ότι το ψήφισμα που εγκρίθηκε στη τουρκική Εθνοσυνέλευση καταδεικνύει τη βούληση να διασφαλιστεί ότι η «τδβκ», όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος, θα κατακτήσει τη θέση που της αξίζει στη διεθνή σκηνή. Η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση της διαδικασίας επίλυσης, ανέφερε.

Σχολιάζοντας την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο, ο κ. Γιαγμάν δήλωσε ότι η τουρκική πλευρά διατηρεί μια εποικοδομητική στάση και προσανατολισμένη στην επίλυση προβλημάτων λέγοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στον τουρκοκυπριακό «λαό».

Πηγή: ΚΥΠΕ