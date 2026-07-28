Πυρκαγιά σε εξέλιξη στον Πύργο Λεμεσού - Επιχειρούν δύο πτητικά μέσα (βίντεο)

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Πύργου, στην επαρχία Λεμεσού, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στη σελίδα Kitasweather στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στις 10:30 το πρωί της Τρίτης, στο σημείο επιχειρούν μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Πυρόσβεσης Kitasweather καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Δύο πτητικά μέσα πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την έκταση της πυρκαγιάς, τα αίτιά της ή κατά πόσο απειλούνται κατοικίες και άλλες υποδομές.

Αναμένονται νεότερες ενημερώσεις από τις αρμόδιες Αρχές.