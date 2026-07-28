The Art of LAND INVESTMENT: Εξαιρετικές ευκαιρίες σε εμπορικά και τουριστικά ακίνητα

Η GoGordian παρουσιάζει μια επιλεγμένη γκάμα εμπορικών και τουριστικών τεμαχίων σε προνομιακές τοποθεσίες, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες επένδυσης σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Τα ακίνητα ξεχωρίζουν για τη στρατηγική τους θέση και την ευελιξία ανάπτυξης, καθιστώντας τα ιδανικά για έργα υψηλής απόδοσης και μακροπρόθεσμης αξίας.

Αρ. Αναφοράς 9362

Εμπορικό οικόπεδο στον Άγιο Αντώνιο, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 9362)

Διατίθεται προς πώληση εμπορικό οικόπεδο 773 τ.μ. στον Άγιο Αντώνιο, σε μία από τις πιο κεντρικές και δυναμικές περιοχές της Λευκωσίας. Πρόκειται για μία προνομιακή τοποθεσία, στην οδό Αλκαίου, μεταξύ Στασίνου και Πινδάρου, που γειτνιάζει με σχολεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, επιχειρηματικά γραφεία, καφετέριες, κλινική και πολλές άλλες υπηρεσίες.

Το ακίνητο προσφέρει πολλαπλές επιλογές ανάπτυξης, όπως κτήριο μικτής χρήσης που θα περιλαμβάνει καταστήματα, οικιστικά διαμερίσματα ή γραφεία, εκπαιδευτικό ίδρυμα ή φοιτητικές εστίες.

Μπορεί να επωφεληθεί από αυξημένο συντελεστή δόμησης μέσω των κινήτρων της Ζώνης ΕΖ-κ (Τοπικό σχέδιο Δήμου Λευκωσίας – Νόμος 90/70 περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας).

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Αρ. Αναφοράς 8009

Τουριστικά τεμάχια στο Πισσούρι, Λεμεσός (Αρ. Αναφοράς 8009)

Τέσσερα τουριστικά τεμάχια στο Πισσούρι, ιδανικά για την ανάπτυξη ενός τουριστικού ή οικιστικού συγκροτήματος.

Τα τέσσερα τεμάχια έχουν συνολικό εμβαδόν 161,527 τ.μ. και είναι εφαπτόμενα. Το τεμάχιο με αρ. εγγραφής 0/22722 είναι προσβάσιμο από εγγεγραμμένο δρόμο και το τεμάχιο με αρ. εγγραφής 0/23876 αφορά μερίδιο 64,1%.

Το ακίνητο βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα μακριά από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου και 1 χιλιόμετρο από το τουριστικό κέντρο του κόλπου Πισσουρίου. Προσφέρει πανοραμική θέα στη θάλασσα και τη γύρω περιοχή.

Το Πισσούρι έχει εξελιχθεί σε ένα δημοφιλές τουριστικό θέρετρο, με ένα πανέμορφο παρθένο τοπίο, ενώ βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία μεταξύ της Λεμεσού και της Πάφου. Τα συγκεκριμένα τεμάχια παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε εστιατόρια, στο Aphrodite Hills Golf Club και στο εντυπωσιακό Ακρωτήρι Άσπρο.

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Αρ. Αναφοράς 8872

Τουριστικό τεμάχιο στη Σωτήρα, Αμμόχωστος (Αρ. Αναφοράς 8872)

Το ακίνητο είναι ένα τουριστικό τεμάχιο στη Σωτήρα, 260 μέτρα από την παραλία και 300 μέτρα από τον αυτοκινητόδρομο Αμμοχώστου-Λευκωσίας.

Έχει εμβαδόν 6,972 τ.μ. και προσφέρει πανοραμική θέα στη θάλασσα. Βρίσκεται κοντά στη νέα μαρίνα της Αγίας Νάπας, στο WaterWorld Waterpark και σε αμμώδεις παραλίες.

Υπάρχει άδεια σε ισχύ για τη μετατροπή του τεμαχίου σε οικόπεδο.

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Αρ Αναφοράς 6705

Τουριστικό τεμάχιο στο Μαρώνι, Λάρνακα (Αρ Αναφοράς 6705)

Το ακίνητο είναι ένα τουριστικό τεμάχιο στο Μαρώνι. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το κέντρο του χωριού και 500 μέτρα από το δρόμο που συνδέει το Μαρώνι με την παραλία.

Το ακίνητο έχει εμβαδόν 3,292 τ.μ. και βρίσκεται 300 μέτρα από τον πλησιέστερο εγγεγραμμένο δρόμο.

Η ευρύτερη περιοχή περιλαμβάνει όλες τις ανέσεις. Τα τεμάχιο προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε παραθαλάσσιες ψαροταβέρνες, στη Μαρίνα Ζυγίου και στον Άγιο Θεόδωρο. Το Πάρκο των Καμήλων απέχει μόλις 20 λεπτά.

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Αρ. Αναφοράς 7481

Εμπορικό οικόπεδο στον Άγιο Παύλο, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 7481)

Σε μια αναπτυσσόμενη περιοχή της Λευκωσίας στην ενορία του Αγίου Παύλου στον Άγιο Δομέτιο, το εμπορικό οικόπεδο αποτελεί μια συμφέρουσα επιλογή.

Το οικόπεδο βρίσκεται 550 μέτρα από τον Ιππόδρομο Λευκωσίας. Έχει εμβαδόν 716 τ.μ. και πρόσοψη δρόμου 25 μέτρα. Εντός του οικοπέδου, υπάρχει ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι.

Το ακίνητο προσφέρει εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις και εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Λευκωσίας. Είναι ιδανικό για την ανάπτυξη γραφείων ή ενός κτηρίου μικτής χρήσης (καταστήματα, γραφεία, διαμερίσματα).

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