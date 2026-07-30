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Τράπεζα Κύπρου: Καλύτερη ψηφιακή τράπεζα της Κύπρου στα Euromoney Awards for Excellence 2026

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

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Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση των πρωτοποριακών ψηφιακών καινοτομιών και των σημαντικών αναβαθμίσεων που υλοποίησε η Τράπεζα Κύπρου στις ψηφιακές της υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του 2025.

Η Τράπεζα Κύπρου απέσπασε τη διάκριση της Καλύτερης Ψηφιακής Τράπεζας της Κύπρου (Cyprus’ Best Digital Bank) στα Euromoney Awards for Excellence 2026. Η περίοδος αξιολόγησης κάλυψε το διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση των πρωτοποριακών ψηφιακών καινοτομιών και των σημαντικών αναβαθμίσεων που υλοποίησε η Τράπεζα Κύπρου στις ψηφιακές της υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του 2025.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

  • H ενσωμάτωση του Fleksy, της πρώτης υπηρεσίας Buy Now, Pay Later στην Κύπρο
  • Το ψηφιακό τραπεζικό περιβάλλον της Τράπεζας
  • Οι σημαντικές βελτιώσεις στο Joey, τoυ banking app για παιδιά και εφήβους. Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν: την εισαγωγή λειτουργιών αποταμίευσης και στόχων, καθώς και τη δυνατότητα μεταφορών μεταξύ χρηστών του Joey
  • Η επέκταση του QuickAccount σε ξένα νομίσματα (GBP και USD)
  • Το πρώτο στην αγορά Ψηφιακό Στεγαστικό Δάνειο.

Παράλληλα, η επιτυχημένη υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής της Τράπεζας διαφαίνεται από την ευρεία αποδοχή των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της, με τους ενεργούς ψηφιακούς χρήστες να ξεπερνούν τις 500 χιλιάδες.

Σχολιάζοντας τη βράβευση, ο Δημήτρης Νικολάου, Διευθυντής Διεύθυνσης Ψηφιακής Μεταμόρφωσης της Τράπεζας Κύπρου, δήλωσε:

«Η δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας εύκολη πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή, στα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρειάζονται βρίσκεται στον πυρήνα της ψηφιακής μας στρατηγικής. Αποτελεί μεγάλη τιμή για την Τράπεζα η ανάδειξή της ως Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα της Κύπρου στα Euromoney Awards for Excellence 2026.»

 

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