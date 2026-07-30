Η Lidl Κύπρου αναδεικνύεται «Νo. 1 στη σχέση ποιότητας-τιμής» για 3η φορά

Η καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής δεν είναι απλώς ένας τίτλος, αλλά η καθημερινή εμπειρία των καταναλωτών που επιλέγουν τη Lidl Κύπρου για τις αγορές τους. Η επιβεβαίωση αυτής της εμπειρίας έρχεται για ακόμη μία φορά μέσα από μια σημαντική διάκριση, καθώς η εταιρεία αναδεικνύεται «Νo. 1 στη σχέση ποιότητας-τιμής» για 3η φορά.

Η νέα αυτή πρωτιά σφραγίζεται με το βραβείο Best Buy Award 2026-2027, το οποίο απονέμεται κατόπιν ανεξάρτητης έρευνας αγοράς από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό ICERTIAS. Η διάκριση αυτή αποτελεί το πιο ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο της διαχρονικής δέσμευσης της Lidl Κύπρου να προσφέρει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς.

Συγκεκριμένα, το καταναλωτικό κοινό ανέδειξε πρώτη τη Lidl Κύπρου στις πιο κάτω κατηγορίες:

Εταιρεία-Σύμβολο Καλύτερης Σχέσης Ποιότητας-Τιμής

Καλύτερη Σχέση Ποιότητας-Τιμής: Αλυσίδα Λιανικής με Τμήμα Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Καλύτερη Σχέση Ποιότητας-Τιμής: Αλυσίδα Λιανικής με Φρέσκα Αυγά

Καλύτερη Σχέση Ποιότητας-Τιμής: Αλυσίδα Λιανικής με Αρτοσκευάσματα

Με αφορμή τη νέα αυτή βράβευση, ο Μίλτος Φοροζίδης, CEO & Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Κύπρου, δήλωσε σχετικά:

«Η ανάδειξη της Lidl Κύπρου ως Νo. 1 στη σχέση ποιότητας-τιμής για 3η φορά αποτελεί για όλους εμάς μια βαθιά τιμητική επιβεβαίωση. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών δεν είναι δεδομένη, αλλά κερδίζεται καθημερινά με συνέπεια, υπευθυνότητα και πράξεις. Στη Lidl Κύπρου, η προσφορά κορυφαίας ποιότητας στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς δεν αποτελεί απλώς μια υπόσχεση, αλλά τη σταθερή, αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή μας απέναντι σε κάθε κυπριακό νοικοκυριό.»

Με πρωταγωνιστή το μήνυμα «Νo. 1 στη σχέση ποιότητας-τιμής», η διάκριση αυτή μετατρέπεται σε μια ξεκάθαρη υπόσχεση αξίας προς το καταναλωτικό κοινό. Με απλό, ξεκάθαρο και άμεσο τρόπο, η Lidl Κύπρου ενισχύει την αξιοπιστία της βράβευσης και υπενθυμίζει ότι η ποιότητα και οι προσιτές τιμές αποτελούν σταθερή και αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή της απέναντι στους καταναλωτές.

Η Lidl Κύπρου συνεχίζει να στέκεται υπεύθυνα δίπλα στον καταναλωτή, φροντίζοντας καθημερινά ώστε κάθε επίσκεψη στα καταστήματά της να συνδυάζει την απόλυτη εξοικονόμηση με την ασύγκριτη ποιότητα.

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