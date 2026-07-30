Τραγωδία στο Ξυλοφάγου: Την Παρασκευή κρίνεται αν ο πατέρας θα πάει στην κηδεία των παιδιών του

Χωρίς κατάληξη ολοκληρώθηκε η σημερινή διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας στην υπόθεση της τραγωδίας στο Ξυλοφάγου. Ο Ανώτερος Δικαστής ανέβαλε για την Παρασκευή την έκδοση αποφάσεων για την αποφυλάκιση με εγγύηση του πατέρα και για το αίτημά του να μεταβεί στη Βουλγαρία, ώστε να συνοδεύσει τις σορούς των παιδιών του και να παραστεί στην κηδεία τους.

Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας παρουσιάστηκε εκ νέου σήμερα ο πατέρας των δύο αδικοχαμένων παιδιών τα οποία έχασαν την ζωή τους στις 28 Ιουνίου 2026 εντός οχήματος σε χώρο στάθμευσης στην οικία όπου διέμεναν με τον πατέρα και την μητριά τους στο Ξυλοφάγου.

Η διαδικασία έγινε με τηλεδιάσκεψη με Ανώτατο Δικαστή από την Βρετανία.

Σήμερα δεν λήφθηκε καμία απόφαση σχετικά με το αίτημα αποφυλάκισης του κατηγορουμένου με εγγύηση, ούτε για το αίτημα του να συνοδεύσει τις σορούς των δύο παιδιών στην Βουλγαρία και να παραστεί στην κηδεία τους.

Ο Ανώτερος Δικαστής ανέβαλε τη διαδικασία, καθώς δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωσή της.

Οι αποφάσεις αναμένεται να εκδοθούν αύριο.

Η ακροαματική διαδικασία που πραγματοποιετία αύριο στις 10:30 ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας θα είναι ανοικτή.

Στην προηγούμενη δικάσιμο ο Ανώτατος Δικαστής ασχολήθηκε με τεχνικές λεπτομέρειες της υπόθεσης ενώ στην συνέχεια με βασικές λεπτομέρειες.

Ο Ανώτατος Δικαστής απευθυνόμενος στον κατηγορούμενο ανέφερε «ξέρω ότι θέλεις να πας στην Βουλγαρία για την κηδεία των παιδιών. Ο κ. Θεοδούλου θα καταχωρήσει γραπτώς το αίτημα σας και η κατηγορούσα Αρχή θα απαντήσει γραπτώς».

Υπενθυμίζεται ότι η μεθεπόμενη ακρόαση έχει οριστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου.

Στην προηγούμενη δικάσιμο ο Ανώτατος Δικαστής διέταξε όπως η κατηγορούσα Αρχή δώσει το μαρτυρικό υλικό στον συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορουμένου. Στις 22 Σεπτεμβρίου θα απαγγελθούν εκ νέου οι κατηγορίες και πατέρας των δύο παιδιών θα απαντήσει εάν παραδέχεται ή όχι.

Στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος απαντήσει μη παραδοχή η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 30 Νοεμβρίου. Εάν τα δυο μέρη το ζητήσουν είναι εφικτό να γίνουν νωρίτερα οι επόμενες δικάσιμοι.

Επίσης ο Ανώτατος Δικαστής ανέφερε «εάν υπάρχει αίτημα να γίνουν οι ακροάσεις σε ανοιχτό ή κλειστό δικαστήριο θα πρέπει να αναφερθεί από τα δυο μέρη», με την κατηγορούσα Αρχή να απαντάει ότι «θα το δούμε στην πορεία» ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου ανέφερε πως δεν είναι σε θέση να απαντήσει για αυτό το θέμα την δεδομένη στιγμή.

Συγκεκριμένα η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο πατέρας είναι πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης κατά παράβαση του άρθρου 2010 του ποινικού κώδικα.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες «ο πατέρας προκάλεσε τον θάνατο των δύο ανηλίκων τέκνων του στις 28 Ιουνίου 2026 εντός των Βρετανικών Βάσεων. Η πράξη αυτή είχε ως συνέπεια την πρόκληση θανάτου των δύο ανηλίκων τέκνων του».

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι 4 χρόνια ή σε χρηματική ποινή 2.500 λίρες για κάθε αδίκημα ή συνδυασμό των δύο ποινών.

Πηγή: ΚΥΠΕ