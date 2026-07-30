Συμφωνία για τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για τον αγροτικό κόσμο

Την ολοκλήρωση μιας εντατικής και πολύμηνης διεργασίας, σε στενή και παραγωγική συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και την ίδια την Υπουργό, ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου. Καρπός αυτής της συντονισμένης προσπάθειας, αναφέρει σχετική ανακοίνωση, είναι η δημιουργία στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, ειδικά σχεδιασμένων για τον πρωτογενή τομέα της χώρας και τους αγρότες.

Η εξέλιξη αυτή, τονίζεται, αποτελεί ορόσημο για την ευρύτερη κυπριακή οικονομία. Μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο, σημειώνεται, επιτεύχθηκε η «χρυσή τομή», ώστε ο αγροτικός κόσμος να αποκτά περαιτέρω πρόσβαση στην αναγκαία χρηματοδότηση με μεγαλύτερη ευελιξία.

Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται καθοριστικά η κάλυψη μιας σειράς από πιεστικές παραγωγικές ανάγκες, ενώ παράλληλα μεγιστοποιείται η δυνατότητα ουσιαστικής αξιοποίησης των διαθέσιμων κρατικών σχεδίων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα του τόπου μας και εφαρμόζονται από το αρμόδιο Υπουργείο κατά καιρούς.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνιστά ένα εξαιρετικό παράδειγμα αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η σύμπραξη αυτή παράγει άμεσα και απτά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία, πεδία με τα οποία ο αγροτικός τομέας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος.

Διαδικασία πρόσβασης στα χρηματοδοτικά εργαλεία

Για την αξιοποίηση των νέων εργαλείων, οι ενδιαφερόμενοι αγρότες θα μπορούν να απευθύνονται άμεσα στις τράπεζες που θα συμμετάσχουν στα εν λόγω εργαλεία.

Έλεγχος Πιστοληπτικής Ικανότητας: Όπως ισχύει σε κάθε αίτημα δανειοδότησης, τα τραπεζικά ιδρύματα θα προβαίνουν στους αναγκαίους ελέγχους εξέτασης της πιστοληπτικής ικανότητας των αιτητών.

Όπως ισχύει σε κάθε αίτημα δανειοδότησης, τα τραπεζικά ιδρύματα θα προβαίνουν στους αναγκαίους ελέγχους εξέτασης της πιστοληπτικής ικανότητας των αιτητών. Διασύνδεση με Κρατικά Σχέδια: Με την έγκριση του αιτήματος, ανοίγει ο δρόμος για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η οποία συνδέεται άμεσα με τα κρατικά σχέδια.

Με την έγκριση του αιτήματος, ανοίγει ο δρόμος για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η οποία συνδέεται άμεσα με τα κρατικά σχέδια. Σταδιακή Εκταμίευση: Η διασύνδεση αυτή καλύπτει τόσο την αρχική φάση έναρξης των έργων όσο και την κύρια φάση τους, κατά την οποία διοχετεύεται το μεγαλύτερο μέρος των χορηγιών προς τους αγρότες.

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου αναγνωρίζοντας την ευθύνη του ως πυλώνας ανάπτυξης τονίζει ότι ο τραπεζικός τομέας στηρίζει έμπρακτα και ουσιαστικά τον Κύπριο αγρότη, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα της κυπριακής υπαίθρου.