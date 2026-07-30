Οι «Σειρήνες» επιστρέφουν και καλούν το κοινό σε ένα μεγάλο κύμα προσφοράς

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι «Σειρήνες» ενώνουν τη δύναμη της θάλασσας με τη δύναμη της προσφοράς και διοργανώνουν τη φιλανθρωπική κολυμβητική εκδήλωση «Κάλεσμα Σειρήνων 2026», με στόχο τη στήριξη του έργου και των υπηρεσιών του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου και ιδιαίτερα του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας Αροδαφνούσα.

Η ιστορία των «Σειρήνων» ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια, όταν μια μικρή παρέα γυναικών άρχισε να εξερευνά τον μαγευτικό κόσμο του βυθού, κολυμπώντας με μάσκες και βατραχοπέδιλα. Με τον χρόνο, η παρέα μεγάλωσε, οι εξορμήσεις έγιναν ακόμη πιο συναρπαστικές και γεννήθηκε μια ξεχωριστή κοινότητα γυναικών που μοιράζονται την αγάπη τους για τη θάλασσα, τη φύση, την περιπέτεια και τη συντροφικότητα.

Σήμερα, οι «Σειρήνες» αποδεικνύουν ότι η αγάπη για τη θάλασσα μπορεί να μετατραπεί σε έμπρακτη προσφορά προς τον συνάνθρωπο, δίνοντας σε κάθε βουτιά έναν βαθύτερο σκοπό.

Το Σάββατο 1 Αυγούστου 2026, στις 16:30, καλούν μικρούς και μεγάλους στην Παραλία Αλμυροπήγαδο (Προσκόπων) στο Παραλίμνι, για να συμμετάσχουν σε μια μοναδική εμπειρία προσφοράς.

Η διαδρομή περιλαμβάνει κολύμπι 500 μέτρων μέχρι τους Πεζουνόσπηλιους και 500 μέτρα επιστροφή, με ή χωρίς μάσκα και βατραχοπέδιλα, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να συμμετάσχουν, ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

Συμμετοχές

Συμμετοχή στο κολύμπι: €20

Κουπόνι εισφοράς: €10

Χορηγίες ευπρόσδεκτες

Όλα τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για τη στήριξη του έργου και των δωρεάν υπηρεσιών του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, συμβάλλοντας στην παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας και στήριξης σε ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου και στις οικογένειές τους.

Σας προσκαλούμε να γίνετε και εσείς μέρος αυτού του μεγάλου κύματος αλληλεγγύης και προσφοράς.

Για εγγραφές και εισφορές επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα των «Σειρήνων»: https://thesirenscall.eu/