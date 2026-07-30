Υπόθεση βασανισμών στην Πύλα: Μη παραδοχή από τους δύο κατηγορούμενους – Στις 8 Οκτωβρίου η επόμενη δικάσιμος

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας παρουσιάστηκαν σήμερα, Πέμπτη ο 48χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπλοκή στην υπόθεση βασανισμών σε υποστατικό στην Πύλα. Οι δύο απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, ενώ το Δικαστήριο όρισε ως επόμενη δικάσιμο την 8η Οκτωβρίου, με την υπόθεση να παραμένει σε εξέλιξη και τις έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας να συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη δικάσιμο, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας απέρριψε ως πρόωρη την αίτηση του 48χρονου κατηγορούμενου για απόρριψη της υπόθεσης βασανισμών στην Πύλα λόγω κατάχρησης διαδικασίας.

Την αίτηση του, την στήριξε στο γεγονός ότι εναντίον του είχαν καταχωρηθεί δύο ξεχωριστές υποθέσεις, μια που αφορούσε τα επεισόδια έξω από την ΑΔΕ Λάρνακας και μια για τα βασανιστήρια σε υποστατικό στην Πύλα, ενώ κατά την άποψη του έπρεπε να περιληφθούν σε κοινό κατηγορητήριο.

Η αίτηση του απορρίφθηκε από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας ως «πρόωρη», αναφέροντας πως τα σημερινά δεδομένα δεν μπορούν δίχως άλλο να υποστηρίξουν την θέση περί κατάχρησης.

Οι 48χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες οι οποίες αφορούν, υποβολή προσώπου σε βασανιστήρια, στέρηση της ελευθερίας προσώπου με σκοπό να τεθεί άτομο σε κίνδυνο βαριάς βλάβη, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, επιθέσεις που προκαλούν πραγματική σωματική βλάβη, απαίτηση περιουσίας με απειλές.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ηλικίας 27 ετών, αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν στέρηση ελευθερίας προσώπου, υποβολή προσώπου σε βασανιστήρια και επίθεση.

Η υπόθεση συμπλοκής και ρίψης πυροβολισμών διαπράχθηκε στις 17 Ιανουαρίου στη Λάρνακα ενώ τα αδικήματα που αφορούν βασανισμούς διαπράχθηκαν το καλοκαίρι του 2025.

Ο αριθμός των θυμάτων είναι έξι. Πρόκειται για τρεις Κύπριους - ο ένας εκ των οποίων βρίσκεται εκτός Κύπρου, έναν Ινδό που βρίσκεται εκτός Κύπρου, Άραβα που βρίσκεται στην Κύπρο, ενώ το έκτο θύμα φαίνεται ότι είναι Ευρωπαίος πολίτης και γίνονται προσπάθειες να ταυτοποιηθεί. Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΚΥΠΕ