«Ο ΓΓ του ΟΗΕ επιδιώκει μια τελευταία προσπάθεια για το Κυπριακό»: Έτσι διαβάστηκε στα κατεχόμενα η κάθοδος Γκουτέρες στην Κύπρο

O ΓΓ του ΟΗΕ επιδιώκει μια τελευταία προσπάθεια, ανέφερε ο «βουλευτής» του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) Χασάν Τατσόι, αφήνοντας να εννοηθεί πως αν υπάρξουν βήματα στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ενδέχεται να συγκληθεί πενταμερής διάσκεψη (5+1) στη βάση των προτάσεων του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Από την πλευρα του, ο Γενικός Γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΚ) και «βουλευτής» Κερύνειας, Σερχάτ Άκπιναρ, χαρακτήρισε θετική τη διπλωματική πρωτοβουλία Γκουτέρες. Είπε, ωστόσο, ότι οι βασικές προσδοκίες της τουρκοκυπριακής κοινότητας παραμένουν ανεκπλήρωτες, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη άρσης της «απομόνωσης» - κατά την έκφρασή του - με παράλληλη ενίσχυση των δομών στα κατεχόμενα μέσω μεταρρυθμίσεων.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ εξήρε τη δήλωση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, χαρακτηρίζοντάς την ως επίδειξη «ισχυρής βούλησης» που φέρνει «έργα του αιώνα» στα κατεχόμενα. Όπως υποστήριξε, η συνεργασία με την Τουρκία ενισχύει την παρουσία της τουρκοκυπριακής πλευράς και δίνει απάντηση σε όσους αμφισβητούν τη στήριξη της Άγκυρας.

ΚΥΠΕ