Luxury lifestyle εμπειρίες δίπλα στη θάλασσα στο Nikki Beach Resort & Spa Porto Heli

Το Nikki Beach Resort & Spa Porto Heli υποδέχεται τους επισκέπτες του με την signature φιλοσοφία του brand, "A Celebration of Life", προσφέροντας έναν μοναδικό συνδυασμό πολυτελούς φιλοξενίας, γαστρονομίας, ευεξίας και αυθεντικών καλοκαιρινών εμπειριών.

Χτισμένο κυριολεκτικά πάνω στα κρυστάλλινα νερά της ανατολικής Πελοποννήσου, το resort ξεχωρίζει για τον σύγχρονο σχεδιασμό του και τη μοναδική παραθαλάσσια τοποθεσία του. Διαθέτει 66 design-forward δωμάτια και σουίτες, πολλές με ιδιωτικές πισίνες ή εξωτερικά hot tubs όλα με θέα την θάλασσα, καθώς και έξι νέες πολυτελείς βίλες και bungalows μέσα σε καταπράσινους ιδιωτικούς κήπους.

Στην «καρδιά» του resort βρίσκεται η εμβληματική infinity pool με άμεση πρόσβαση στην αμμώδη παραλία και το εντυπωσιακό swim up bar, ενώ το Nikki Beach Restaurant προσφέρει μεσογειακές γεύσεις με έμφαση στις ποιοτικές εποχικές πρώτες ύλες. Με τη δύση του ηλίου, το Qurio Rooftop Bar μετατρέπεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης, συνδυάζοντας πανοραμική θέα στη θάλασσα, signature cocktails και ξεχωριστή μουσική εμπειρία.

Ξεχωριστή στιγμή του φετινού καλοκαιριού αποτελεί η 15η Αυγούστου, όταν το μουσικό σχήμα Second Story από την Αθήνα, με τους DJs Caelina και Seemo, θα παρουσιάσει ένα δυναμικό πρόγραμμα με Afro House, Melodic House και Melodic Techno ήχους.

Η εμπειρία συμπληρώνεται από τις θεραπείες ευεξίας του Idolo Spa, το πλήρως εξοπλισμένο 24ωρο Tone Gym και μια μεγάλη ποικιλία θαλάσσιων δραστηριοτήτων, όπως stand up paddle, kayaking και sea biking.

Χάρη στην προνομιακή του θέση, το Nikki Beach Resort & Spa Porto Heli αποτελεί ιδανική αφετηρία για την εξερεύνηση της Ερμιονίδας και δημοφιλών προορισμών, όπως οι Σπέτσες, η Ύδρα, η Επίδαυρος, το Ναύπλιο και οι Μυκήνες.

Σε απόσταση μόλις 2,5 ωρών οδικώς ή περίπου 2 ωρών ακτοπλοϊκώς από την Αθήνα, το Nikki Beach Resort & Spa Porto Heli αποτελεί ιδανική επιλογή τόσο για σύντομες αποδράσεις όσο και για πολυήμερες καλοκαιρινές διακοπές.