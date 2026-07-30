Το Ισραήλ άναψε το πράσινο φως για τη Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα. Τώρα η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί.

Όρεν Ανόλικ, Πρέσβης του Ισράηλ στην Κύπρο

Σε συνέχεια του Σχεδίου 20 Σημείων του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το Ισραήλ ενέκρινε πρόσφατα την ανάπτυξη δυνάμεων της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (International Stabilization Force - ISF) στη Λωρίδα της Γάζας, παράλληλα με το επιχειρησιακό πλαίσιο για το Συμβούλιο Ειρήνης (Board of Peace - BOP). Με την αποδοχή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ρύθμισης και ασυλίας για δυνάμεις που προέρχονται από χώρες με τις οποίες το Ισραήλ διατηρεί διπλωματικές σχέσεις, έχουμε πραγματοποιήσει ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια ειρηνική μετάβαση σε πολιτική διοίκηση και τη διευκόλυνση της παροχής μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του Κέντρου Πολιτικο-Στρατιωτικού Συντονισμού (Civil-Military Coordination Center - CMCC).

Αυτό δεν αποτελεί μια συμβολική κίνηση ή απλώς μια ρητορική δήλωση· αποτελεί αποφασιστική δράση. Αντικατοπτρίζει τη συνεχή συνεργασία του Ισραήλ με διεθνείς εταίρους, με στόχο την προώθηση ενός ρεαλιστικού οδικού χάρτη για την περιφερειακή σταθεροποίηση και την ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα.

Ωστόσο, η πρόοδος δεν μπορεί να επιτευχθεί μονομερώς. Ένα διπλωματικό σχέδιο μπορεί να επιτύχει μόνο όταν όλα τα μέρη τηρούν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις.

Ενώ το Ισραήλ προχωρά με καλή πίστη, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνη και την αποκατάσταση της Λωρίδας της Γάζας. Αντί να επιλέξει ένα μέλλον ανοικοδόμησης και πολιτικής διακυβέρνησης, η Χαμάς επιμένει στην αδιαλλαξία και την άρνηση κάθε συμβιβασμού. Αρνείται όλες τις προτάσεις των διεθνών μεσολαβητών για αφοπλισμό, επιμένει στην ανασυγκρότηση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων και συστηματικά κατάσχει ανθρωπιστική βοήθεια που προορίζεται για τους ίδιους τους αμάχους τους οποίους χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπίδες.

Αυτή η πραγματικότητα επιβεβαιώθηκε με σαφήνεια από τον κ. Νικολάι Μλαντένοφ, ύπατο εκπρόσωπο του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, κατά την ενημέρωσή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Μάιο. Όπως ανέφερε, το βασικό εμπόδιο για την πλήρη εφαρμογή παραμένει «η άρνηση της Χαμάς να αποδεχθεί έναν εποπτευόμενο αφοπλισμό, να παραιτηθεί από τον καταπιεστικό έλεγχο που ασκεί και να επιτρέψει μια ουσιαστική μετάβαση σε πολιτική διοίκηση υπό πολιτική, μη στρατιωτική ηγεσία.».

Η θέση του Ισραήλ στο ζήτημα αυτό είναι απόλυτη και αμετακίνητη: ο αφοπλισμός δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας αποτελεί απόλυτη προϋπόθεση για την ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών και το πραγματικό κλειδί για το μέλλον της Γάζας.

Για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, ο διεθνής δημόσιος διάλογος επικεντρωνόταν σχεδόν αποκλειστικά στην κριτική κατά του Ισραήλ, συχνά παραβλέποντας τις επιχειρησιακές πραγματικότητες επί του πεδίου. Ήρθε η ώρα να αλλάξει αυτή η προσέγγιση. Τα υπεύθυνα κράτη –ιδίως εκείνα που ανήκουν στην κοινή μας ευρωπαϊκή και μεσογειακή γειτονιά– οφείλουν να αντιμετωπίσουν τη συγκυρία αυτή με ξεκάθαρες αρχές και αίσθημα ευθύνης.

Καλούμε τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων μας στην Κύπρο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, να αναγνωρίσει δημόσια τα θετικά και εποικοδομητικά μέτρα που έχει λάβει το Ισραήλ. Το σημαντικότερο είναι ότι η ευθύνη πρέπει να αποδοθεί εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στη Χαμάς. Η διεθνής επιρροή και η διπλωματική πίεση πρέπει να στραφούν προς τη Χαμάς, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωσή της με το Ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ξεκινώντας από τον άμεσο και επιτηρούμενο αφοπλισμό.

Σήμερα, καθώς η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, το Ισραήλ συνεχίζει να αποδεικνύει τη δέσμευσή του για ένα σταθερό μέλλον στην περιοχή μας, μέσω συγκεκριμένων και υπεύθυνων ενεργειών.

Ως γειτονικές χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ισραήλ και η Κύπρος μοιράζονται μια θεμελιώδη αλήθεια: η διαρκής ασφάλεια και η οικονομική ευημερία εξαρτώνται από τη σταθερότητα, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την αποφασιστική απόρριψη του εξτρεμισμού.

Μια πραγματική εταιρική σχέση στην Ανατολική Μεσόγειο απαιτεί την αναγνώριση των εποικοδομητικών βημάτων όταν αυτά πραγματοποιούνται, την καταδίκη της τρομοκρατίας ως αυτό που πραγματικά είναι και τη συλλογική μας στάση υπέρ της ασφάλειας, της λογοδοσίας και της ουσιαστικής προόδου.

Ιούλιος 30, 2026