Πατσαλίδης: Ανοδικοί οι κίνδυνοι για πληθωρισμό

Οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό, είναι ανοδικοί δήλωσε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Χριστόδουλος Πατσαλίδης, σημειώνοντας ότι ο χρόνος λειτουργεί «εναντίον μας».

Σε συνέντευξή του στο Econostream αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, επεσήμανε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που θα δικαιολογούσαν μια αύξηση των επιτοκίων.

«Οι δευτερογενείς επιπτώσεις δεν είναι εμφανείς. Οι προσδοκίες είναι σταθερές. Μέχρι στιγμής, ο πληθωρισμός είναι λίγο πολύ σύμφωνος με την αναμενόμενη πορεία του», σημείωσε. «Αλλά προφανώς, δεδομένων των όσων συμβαίνουν με τις τιμές της ενέργειας, οι κίνδυνοι πληθωρισμού είναι ανοδικοί. Ανησυχούμε και πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις επιμελώς και σε βάθος. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε», τόνισε.

Το πέρασμα του χρόνου, σημείωσε, «σίγουρα λειτουργεί εναντίον μας στον πληθωρισμό, καθώς οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου μπορεί να μεταφερθούν σε άλλα προϊόντα, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικά υψηλότερες τιμές».

Σύμφωνα με τον κ. Πατσαλίδη, οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου «είναι παρατηρήσιμες και τις λαμβάνουμε υπόψη, αλλά το ερώτημα είναι τι σημαίνουν μεσοπρόθεσμα. Δεν καθορίζουν το αποτέλεσμα. Πρέπει να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους μεσοπρόθεσμα».

Για τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, υποστήριξε ότι «πρέπει να εξετάσουμε ολόκληρο το σύνολο των δεδομένων πριν αξιολογήσουμε και αποφασίσουμε».