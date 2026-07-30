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Πυρκαγιά σε σκυβαλότοπο στο Άρσος – Τέσσερα εναέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης (φώτο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή κατοικημένων περιοχών ή τραυματισμούς.

Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 13:45 το μεσημέρι της Πέμπτης σε σκυβαλότοπο στην κοινότητα Άρσος της επαρχίας Λεμεσού, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στην πλατφόρμα Χ, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και επεκτάθηκε από σκουπιδότοπο.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν πέντε στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από πυροσβεστικούς σταθμούς της πόλης και της επαρχίας Λεμεσού, καθώς και έξι οχήματα του Τμήματος Δασών.

Παράλληλα, για την υποστήριξη του έργου της κατάσβεσης μεταβαίνουν στην περιοχή δύο προωθητές γαιών, ενώ από αέρος επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Όπως αναφέρει ο κ. Κεττής, στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Αρχηγείο βρίσκεται ο Αρχιπύραρχος, καθώς και ο Προϊστάμενος του Κέντρου Επιχειρήσεων, για τον συντονισμό της επιχείρησης σε συνεργασία με τον αξιωματικό υπεύθυνο του περιστατικού.

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ΚΥΠΡΟΣΠΥΡΚΑΓΙΑ

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