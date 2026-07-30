Κύπρος και Γαλλία πραγματοποίησαν κοινή άσκηση Έρευνας – Διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας

Κύπρος και Γαλλία πραγματοποίησαν την περασμένη Δευτέρα κοινή άσκηση Έρευνας – Διάσωσης (Ε–Δ), με την ονομασία CYFRA 03/26, στη θαλάσσια περιοχή ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου και Γαλλίας.

Σημερινή ανακοίνωση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) αναφέρει ότι στην άσκηση συμμετείχαν γαλλικό πολεμικό πλοίο, ελικόπτερο Έρευνας-Διάσωσης του ΓΕΕΦ/Διοίκησης Αεροπορίας καθώς και η Ειδική Ομάδα «MEDEVAC» της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Σκοπός της άσκησης ήταν η «περαιτέρω ανάπτυξη της υφιστάμενης συνεργασίας με τις Γαλλικές Ένοπλες Δυνάμεις σε θέματα Ε-Δ, καθώς και η εκπαίδευση των πληρωμάτων στις επιχειρησιακές διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών Έρευνας-Διάσωσης» προστίθεται.

«Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί συνέχεια της άριστης συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας στα θέματα Έρευνας – Διάσωσης» καταλήγει.

ΚΥΠΕ