Mind Reset 2026-2027: Συνεχίζεται για 6η συνεχή χρονιά το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα mind REset με τη στήριξη της Lidl Κύπρου

Με επίκεντρο τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών, το mind REset συνεχίζει να φέρνει τη σχολική κοινότητα πιο κοντά σε πραγματικές περιβαλλοντικές προκλήσεις. Εστιάζοντας στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, μία θεματική που υιοθετήθηκε από πέρσι, το πρόγραμμα δίνει στα παιδιά τα εφόδια να σκέφτονται υπεύθυνα, να συνεργάζονται και να προτείνουν βιώσιμες λύσεις για ένα καλύτερο μέλλον.

Για ακόμη μία χρονιά, το πρόγραμμα θα προσκαλέσει μαθητές και μαθήτριες της Ε’ και Στ’ Δημοτικού Σχολείου, και της Α’ και Β’ Γυμνασίου να εξερευνήσουν ζητήματα που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, αναπτύσσοντας ιδέες που συνδυάζουν τη γνώση, την καινοτομία και την κοινωνική ευαισθησία.

Η μέχρι σήμερα πορεία του προγράμματος αποδεικνύει τη σημαντική δυναμική του. Στα πέντε χρόνια υλοποίησής του, το mind REset έχει φέρει σχεδόν 16.500 μαθητές και μαθήτριες από όλη την Κύπρο σε επαφή με σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, ενισχύοντας δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η συνεργασία, η δημιουργικότητα και η βιώσιμη επιχειρηματικότητα.

Μόνο κατά τον προηγούμενο κύκλο, περισσότερες από 60 μαθητικές ομάδες από 24 σχολεία Δημοτικά και Γυμνάσια, εργάστηκαν πάνω στη θεματική της σπατάλης τροφίμων, αναπτύσσοντας προτάσεις που ανέδειξαν τη δύναμη της νεανικής σκέψης, της καινοτομίας και της συλλογικής δράσης.

Μέσα από καθοδηγούμενες εκπαιδευτικές ενότητες, οι μαθητές και μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας, να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη και να αναπτύξουν λύσεις που μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο υπεύθυνη καθημερινότητα.

Το mind REset έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας δυναμικός εκπαιδευτικός θεσμός, που μετατρέπει τη γνώση σε δράση και ενθαρρύνει τη νέα γενιά να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος.

Η Lidl Κύπρου, μέσα από τη διαχρονική στήριξή της στο πρόγραμμα, συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και στην ενδυνάμωση των αυριανών ενεργών πολιτών.

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