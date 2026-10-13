Ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου στη Γενική Συνέλευση της FONASBA στο Τόκιο

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι η FONASBA, η Διεθνής Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Ναυτικών Πρακτόρων και Ναυλομεσιτών, εκπροσωπεί τους επαγγελματίες του κλάδου διεθνώς και προωθεί τη συνεργασία, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τον διάλογο για θέματα ναυτιλίας και διεθνούς εμπορίου.

Την Κύπρο εκπροσώπησε ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου, Δημήτρης Κουζάπας, σε πάνελ με θέμα «Ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα: Τοπικές λύσεις για περιφερειακές προκλήσεις». Η διοργάνωση συγκέντρωσε εκπροσώπους της ναυτιλιακής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο. Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης οι Alexander Geisler από τη Γερμανία, Olivier Cebe από τη Γαλλία και Stefan Stanoykov από τη Βουλγαρία, με συντονιστή τον Jacek Tyminski από την Πολωνία. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τις εμπειρίες και τις προσεγγίσεις των χωρών τους για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων προκλήσεων στον ευρωπαϊκό ναυτιλιακό τομέα.

Ο κ. Κουζάπας αναφέρθηκε στον αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία και των κρίσεων στη Μέση Ανατολή στις ναυτιλιακές δραστηριότητες, την περιφερειακή ασφάλεια και το διεθνές εμπόριο. Όπως τόνισε, σε μια περίοδο πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων και ανθρωπιστικών κρίσεων, η Κύπρος έχει αναδείξει έμπρακτα τον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αξιοποιώντας τη στρατηγική γεωγραφική θέση και τη ναυτιλιακή εμπειρία της Κύπρου, υπογράμμισε τη σημασία της ετοιμότητας, του αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των φορέων του κλάδου, καθώς και της ενίσχυσης της ανταλλαγής πληροφοριών. Αναφέρθηκε επίσης στο CYCLOPS, που υποστηρίζει την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της ασφάλειας, και στο Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής Πληροφοριών (CISE), το οποίο ενισχύει την επίγνωση της κατάστασης στον θαλάσσιο χώρο και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις αυξανόμενες ευθύνες των ναυτικών πρακτόρων. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι έλεγχοι δέουσας επιμέλειας για πλοία και πελάτες, η συμμόρφωση με τις κυρώσεις, η επαλήθευση στοιχείων για το φορτίο και τον πλου, η επίγνωση των κυβερνοαπειλών και ο έγκαιρος εντοπισμός λειτουργικών κινδύνων και κινδύνων ασφάλειας.

Ο κ. Κουζάπας επισήμανε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων απαιτεί προληπτική προσέγγιση βάσει κινδύνου. Αυτή περιλαμβάνει ουσιαστική γνώση του πελάτη, κατανόηση των χαρακτηριστικών του πλοίου και της συναλλαγής, διασταύρωση πληροφοριών και παραπομπή ζητημάτων για περαιτέρω έλεγχο, όπου χρειάζεται.

Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο των εθνικών συνδέσμων ναυτικών πρακτόρων, της FONASBA και της ECASBA στην ανταλλαγή πρακτικής εμπειρίας, την προώθηση κοινών προτύπων και την ενίσχυση του διαλόγου ανάμεσα στη ναυτιλιακή βιομηχανία και τις ρυθμιστικές αρχές. Κεντρικό μήνυμα της κυπριακής παρέμβασης ήταν ότι η ναυτιλιακή ανθεκτικότητα οικοδομείται με ετοιμότητα, εμπιστοσύνη και συντονισμένη δράση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η συμμετοχή στο Τόκιο εντάσσεται, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, στη συνεχή διεθνή παρουσία του, με στόχο την εκπροσώπηση των συμφερόντων του κυπριακού κλάδου ναυτικής πρακτόρευσης και τη συμβολή της Κύπρου στον διάλογο για το μέλλον της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ναυτιλίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ