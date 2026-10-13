Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης στο εξωκλήσι της Αγίας Μαρίνας στη Λάπηθο, σύμφωνα με ανάρτηση του πανεπιστημιακού και ερευνητή Σώτου Κτωρή.
Αποκαταστάθηκε το εξωκλήσι της Αγίας Μαρίνας στην κατεχόμενη Λάπηθο
Οι εργασίες συντήρησης ολοκληρώθηκαν στο ιστορικό μνημείο, ενισχύοντας τις προσπάθειες διαφύλαξης της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.
Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP).
Οι εργασίες εντάσσονται στις προσπάθειες διατήρησης και προστασίας της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της Κύπρου, με στόχο τη συντήρηση μνημείων ιστορικής και πολιτιστικής αξίας.
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