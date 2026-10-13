Αποκαταστάθηκε το εξωκλήσι της Αγίας Μαρίνας στην κατεχόμενη Λάπηθο

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP).

Οι εργασίες εντάσσονται στις προσπάθειες διατήρησης και προστασίας της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της Κύπρου, με στόχο τη συντήρηση μνημείων ιστορικής και πολιτιστικής αξίας.