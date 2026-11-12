Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κλείσιμο δρόμων και χώροι στάθμευσης για τον Radisson Hotels Larnaka Marathon

Προσωρινό κλείσιμο δρόμων

Την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2026, από τις 06:00 έως και τις 13:00, θα παραμείνουν κλειστοί για την κυκλοφορία οχημάτων οι ακόλουθοι δρόμοι:

Λεωφόρος Αθηνών στη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III.

Λεωφόρος Μακαρίου και Λεωφόρος Αμμοχώστου μέχρι τη Β3 (δρόμος Δεκέλειας) και πριν από τον κυκλικό κόμβο του ξενοδοχείου Palm Beach.

Οδός Ζήνωνος Κιτιέως, Οδός Στασίνου, Οδός Θερμοπυλών, Οδός Ζήνωνος Πιερίδη, Οδός Νικολάου Ρώσου.

Οδός Μεχμέτ Αλί (μέχρι τη συμβολή της με την Ούμ Χαράμ) και Οδός Ούμ Χαράμ (μέχρι τη συμβολή της με την οδό Πόντου).

Οδός Πιαλέ Πασιά (Λεωφόρος Τάσου Μητσόπουλου).

Λεωφόρος Αρτέμιδος: Η μία κατεύθυνση από τα φώτα τροχαίας της Πιαλέ Πασιά μέχρι τον κυκλικό κόμβο του παλιού αεροδρομίου. (Με τη συνδρομή της Αστυνομίας, το έτερο ρεύμα της Λεωφόρου Αρτέμιδος θα διαμορφωθεί σε διπλής κατεύθυνσης για τη διευκόλυνση των τροχοφόρων).

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης

Για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων και των επισκεπτών, θα είναι διαθέσιμοι οι παρακάτω χώροι στάθμευσης:

Parking Μποζ Νταγ 1 (Μποζ Νταγ 1, Λάρνακα 6026)

Parking Κοσμά Λυσιώτη (Κοσμά Λυσιώτη, Λάρνακα 6022)

Parking Finikoudes (Βίκτωρος Ουγκώ, Λάρνακα 6023)

Parking Larnaca (Θερμοπυλών, Λάρνακα 6022)

Parking Κτήριο Placota Court (Στασίνου 20, Κατάστημα 1, Λάρνακα 6023)

Invizio Car Park (Κωστάκη Παντελίδη, Λάρνακα 6021)

Car Park Aussi Bobs (Αγίου Λαζάρου 40-44, Λάρνακα 6020)

Χώρος Στάθμευσης Λόρδου Βύρωνος (Λόρδου Βύρωνος, Λάρνακα 6023)

Η Οργανωτική Επιτροπή καλεί όλους τους οδηγούς να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους έγκαιρα, να ακολουθούν τις υποδείξεις της Αστυνομίας και των εθελοντών και να επιδείξουν τη δέουσα κατανόηση, συμβάλλοντας στη μεγάλη αθλητική γιορτή της Λάρνακας.

Πληροφορίες διοργάνωσης: https://larnakamarathon.com/