Με το μήνυμα «Κάποιες συναντήσεις δεν είναι τυχαίες», η νέα εκστρατεία της Πετρολίνα προσκαλεί τα μέλη του MyPetrolina app, να ανακαλύψουν αν ένα Audi Q3 SUV τα περιμένει στην επόμενη στάση τους για καύσιμα.
Δύο Audi Q3 SUV Advance αναζητούν τους ιδιοκτήτες τους μέσω του MyPetrolina app
Το MyPetrolina app επιστρέφει με μια νέα μεγάλη προωθητική ενέργεια, δίνοντας στα μέλη του την ευκαιρία να διεκδικήσουν δύο Audi Q3 SUV Advance!
Από τις 9 Νοεμβρίου 2026 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2027, με κάθε €10 σε καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, μέσω του MyPetrolina app, τα μέλη της εφαρμογής εξασφαλίζουν μία συμμετοχή στον διαγωνισμό.
Η Πετρολίνα συνεχίζει να επιβραβεύει την εμπιστοσύνη των πελατών της, προσθέτοντας περισσότερα προνόμια στις καθημερινές τους διαδρομές. Αυτή τη φορά, η επόμενη στάση για καύσιμα κίνησης μπορεί να είναι η δική σου συνάντηση με ένα Audi Q3 SUV!
Περισσότερες πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα www.petrolina.com.cy.
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