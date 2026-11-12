Δύο Audi Q3 SUV Advance αναζητούν τους ιδιοκτήτες τους μέσω του MyPetrolina app

Από τις 9 Νοεμβρίου 2026 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2027, με κάθε €10 σε καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, μέσω του MyPetrolina app, τα μέλη της εφαρμογής εξασφαλίζουν μία συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Η Πετρολίνα συνεχίζει να επιβραβεύει την εμπιστοσύνη των πελατών της, προσθέτοντας περισσότερα προνόμια στις καθημερινές τους διαδρομές. Αυτή τη φορά, η επόμενη στάση για καύσιμα κίνησης μπορεί να είναι η δική σου συνάντηση με ένα Audi Q3 SUV!

Περισσότερες πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα www.petrolina.com.cy.