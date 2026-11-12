«Καίγεται» η Nvidia: Σκάνδαλα με ροζ βίντεο, οι εξωσυζυγικές σχέσεις του Χουάνγκ, κατασκοπεία και βουτιά 8% στη μετοχή

Η σχέση με την Κίμπερλι Πάουελ

Η σχέση, η οποία δεν είχε αναφερθεί ξανά, φέρεται να ήταν με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο της Nvidia για τον τομέα της υγείας. Οι πηγές μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας. Βάσει του κώδικα δεοντολογίας της Nvidia, οι εργαζόμενοι καλούνται να αποφεύγουν καταστάσεις που δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων, μεταξύ των οποίων και οι «προσωπικές σχέσεις», ενώ η εταιρεία δηλώνει ότι διερευνά άμεσα τις αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά. Πολλές εταιρείες έχουν πολιτικές που απαγορεύουν σχέσεις μεταξύ διευθυντών και υφισταμένων.

Ο Χουάνγκ, 63 ετών, και η Πάουελ, 48 ετών, καταγράφηκαν σε βίντεο να εκδηλώνουν τρυφερότητα σε ξενοδοχείο του Σαν Χόσε της Καλιφόρνιας κατά τη διάρκεια συνεδρίου της Nvidia τον Μάρτιο, σύμφωνα με δύο από τους ανθρώπους που εργάστηκαν στην εταιρεία. Και οι δύο είναι παντρεμένοι με άλλα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τρεις ανθρώπους που ενημερώθηκαν για το περιστατικό, ένας περαστικός κατέγραψε τη σκηνή με το κινητό του. Η ασφάλεια του Χουάνγκ εντόπισε τον περαστικό, τον απομόνωσε και του πρότεινε να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA).

(Go Nakamura/Pool Photo via AP)

Η Πάουελ είχε εμφανιστεί στο GTC, το ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών της Nvidia στο Σαν Χόσε, όπου μίλησε για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία και τη βιολογία. Η παρουσίασή της περιλάμβανε σκίτσα του Χουάνγκ. Τα στελέχη της Nvidia διέμεναν σε κοντινό ξενοδοχείο για συναντήσεις.

Η Πάουελ εντάχθηκε στη Nvidia το 2008. Επιβλέπει προγράμματα εφαρμογής της τεχνολογίας chip της εταιρείας στην ανώτατη εκπαίδευση και την υγεία, κυρίως σε ιατρικές συσκευές απεικόνισης. Το 2016 προήχθη σε ανώτερη διευθύντρια επιχειρηματικής ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης και στα τέλη του 2017 ανέλαβε αντιπρόεδρος για την υγεία. Η σχέση του Χουάνγκ μαζί της, σύμφωνα με τις πέντε πηγές, συζητιόταν εντός της εταιρείας.

Έρευνα και αντιδράσεις

Ο Χουάνγκ, που συνίδρυσε τη Nvidia το 1993 και την έκανε κορυφαίο προμηθευτή chip τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκεται υπό αυξανόμενο έλεγχο. Τον προηγούμενο μήνα οι New York Times είχαν αναφέρει ότι Κινέζα επιχειρηματίας με την οποία είχε δεθεί, η οποία χρησιμοποιεί το όνομα Άλις Χουάνγκ, είχε αναγνωριστεί από αμερικανούς αξιωματούχους ως πράκτορας κινεζικών μυστικών υπηρεσιών. Το Πεκίνο αρνείται τις κατηγορίες για κατασκοπεία, ενώ η ίδια δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχόλιο.

Αυτόν τον μήνα, αφού ο Χουάνγκ παραδέχθηκε τη σχέση, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκίνησε έρευνα υπό την ηγεσία της δικηγορικής εταιρείας Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Οι Ρεπουμπλικάνοι επικεφαλής τριών σημαντικών επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησαν από τον Χουάνγκ να παρουσιαστεί σε κλειστή ενημέρωση για τις επαφές του με τη γυναίκα.

Όταν επικοινώνησαν μαζί του τηλεφωνικά την Τετάρτη και τον ρώτησαν για τη σχέση με την Πάουελ, ο Χουάνγκ απάντησε: «Δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλάτε απευθείας σε εμένα» και έκλεισε το τηλέφωνο. Η Nvidia αρνήθηκε να δώσει δήλωση και η Πάουελ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε περίπου 8% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο.

ΠΗΓΗ: EΡΤ