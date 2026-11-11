Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τον πρωτογενή τομέα

Το συνέδριο ανέδειξε τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η κυπριακή γεωργία και κτηνοτροφία, καθώς και τις δυναμικές που δημιουργούνται μέσα από τον εκσυγχρονισμό του κλάδου, την ενίσχυση της βιοασφάλειας, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και τη στήριξη των παραγωγών μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση της αιγοπροβατοτροφίας και της αγελαδοτροφίας, καθώς και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της αναπτυξιακής προοπτικής του χαλλουμιού ΠΟΠ.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο Επικεφαλής της Μονάδας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Eurobank, Αντρέας Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε στις προοπτικές ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και στον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χρηματοδότηση στην υλοποίηση επενδύσεων που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για τον αγροτικό τομέα, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το πρώτο τρίμηνο του 2027 και αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των παραγωγών. Το εργαλείο αποσκοπεί στην κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού που αντιμετωπίζουν δικαιούχοι σχεδίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι οποίοι εξασφαλίζουν έγκριση χορηγίας αλλά δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ρευστότητα για να υλοποιήσουν την επένδυσή τους μέχρι την καταβολή της επιδότησης.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, το νέο εργαλείο δίνει λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα του αγροτικού κόσμου, καθώς μέχρι σήμερα η έλλειψη κεφαλαίων συχνά καθυστερούσε ή και ακύρωνε σημαντικές επενδύσεις. Μέσω της νέας αυτής πρωτοβουλίας, οι παραγωγοί θα μπορούν να προχωρούν άμεσα στις αναγκαίες επενδύσεις τους, αξιοποιώντας τους πόρους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους.

Ο κ. Παπαδόπουλος εξήγησε ότι το χρηματοδοτικό εργαλείο θα καλύπτει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της υλοποίησης μιας επένδυσης και της καταβολής της αντίστοιχης επιδότησης, δίνοντας στους αγρότες, κτηνοτρόφους και λοιπούς δικαιούχους άμεση πρόσβαση στα αναγκαία κεφάλαια για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Η Eurobank συμμετέχει με ιδιαίτερη ικανοποίηση σε πρωτοβουλίες που στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και τους ανθρώπους της παραγωγής. Η στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων αποτελεί διαχρονική δέσμευση της Τράπεζας, η οποία αναγνωρίζει τη συμβολή τους στην οικονομία, στην επισιτιστική επάρκεια της χώρας, στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη διατήρηση της ζωής στις τοπικές κοινωνίες