Με κεντρικό μήνυμα «Ancoria φeefrεε και… FEEL FREE», η νέα καμπάνια αναδεικνύει την ελευθερία που προσφέρει o λογαριασμός αφού εστιάζει σε ό,τι έχει αληθινή σημασία.

Παράλληλα, όσοι ανοίξουν τρεχούμενο λογαριασμό κατάθεσης μισθού φeefrεε έως τις 6 Δεκεμβρίου συμμετέχουν σε κλήρωση για δωρεάν ταξίδι στη Βιέννη με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων για δύο άτομα! Για τη συμμετοχή στην κλήρωση ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ο μεγάλος τυχερός θα ανακοινωθεί στις 8 Δεκεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.ancoriabank.com

Σημείωση: Η Τράπεζα δύναται να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της για νομικούς, κανονιστικούς ή άλλους λόγους και να αποσύρει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.