Συναγερμός κοντά στη Μονή Κύκκου: Εντοπίστηκε τραυματισμένος άνδρας αγνώστων στοιχείων - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λευκωσίας

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, ο άνδρας εντοπίστηκε γύρω στις 09:00 από πλήρωμα ασθενοφόρου.

Ακολούθως, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για νοσηλεία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς του, η σοβαρότητα των τραυμάτων του ή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε.