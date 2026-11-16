Τραυματισμένος εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας (16/11) άγνωστος άνδρας, σε περιοχή κοντά στην Ιερά Μονή Κύκκου.
Συναγερμός κοντά στη Μονή Κύκκου: Εντοπίστηκε τραυματισμένος άνδρας αγνώστων στοιχείων - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λευκωσίας
Ο άνδρας εντοπίστηκε γύρω στις 09:00 το πρωί της Δευτέρας από πλήρωμα ασθενοφόρου – Άγνωστες παραμένουν η ταυτότητά του, η σοβαρότητα των τραυμάτων και οι συνθήκες του περιστατικού
Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, ο άνδρας εντοπίστηκε γύρω στις 09:00 από πλήρωμα ασθενοφόρου.
Ακολούθως, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για νοσηλεία.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς του, η σοβαρότητα των τραυμάτων του ή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε.
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