Η δράση ανεβαίνει στα ύψη και η αδρεναλίνη χτυπά κόκκινο στο The Punisher: Barracuda, ένα συναρπαστικό graphic novel που φέρνει στο προσκήνιο τον αδίστακτο Φρανκ Καστλ, γνωστό ως Τιμωρό, σε μια από τις πιο εκρηκτικές περιπέτειές του!
Το κορυφαίο graphic novel «The Punisher: Barracuda» την Κυριακή με τον ΠΟΛΙΤΗ
Ο Τιμωρός έρχεται αντιμέτωπος με τον πιο επικίνδυνο αντίπαλό του αυτή την Κυριακή μαζί με τον ΠΟΛΙΤΗ
Αυτή τη φορά, ο Φρανκ Καστλ βρίσκεται στο Μαϊάμι, ακολουθώντας τα ίχνη μιας ομάδας αδίστακτων επιχειρηματιών. Η Ντίνακο Α.Ε., μια εταιρεία που εκπροσωπεί την πιο σκοτεινή πλευρά της Wall Street, σχεδιάζει μια επικίνδυνη οικονομική απάτη, αδιαφορώντας για τις ανθρώπινες ζωές που μπορεί να καταστρέψει. Ο Τιμωρός αναλαμβάνει να βάλει τέλος στα σχέδιά τους, όμως η αποστολή του παίρνει απρόβλεπτη τροπή.
Στα επικίνδυνα Έβεργκλεϊντς τον περιμένει ένας αντίπαλος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον: ο Barracuda! Ένας γιγαντόσωμος, αδίστακτος και απρόβλεπτος χαρακτήρας, με θανατηφόρο χιούμορ και μια μοναδική ικανότητα να μετατρέπει κάθε αναμέτρηση σε πραγματικό εφιάλτη. Η σύγκρουση που ακολουθεί είναι εκρηκτική, γεμάτη ανατροπές, ωμή δράση και μαύρο χιούμορ.
Ο καταξιωμένος σεναριογράφος Garth Ennis, γνωστός για το αιχμηρό ύφος και τις τολμηρές ιστορίες του, συνεργάζεται με τον εξαιρετικό Κροάτη εικονογράφο Goran Parlov, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό κόμικ που καθηλώνει από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα.
Το The Punisher: Barracuda συγκεντρώνει σε έναν τόμο τα τεύχη #31-36 και προσφέρει 144 σελίδες ασταμάτητης περιπέτειας.
Μια μοναδική ευκαιρία για τους λάτρεις των comics, της δράσης και των σκοτεινών ηρώων να ανακαλύψουν μια ιστορία όπου κανείς δεν είναι ασφαλής και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται!
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