Πρόκειται για ένα έργο με ιδιαίτερη κοινωνική αξία, το οποίο υλοποιείται χάρη στη συλλογική προσπάθεια και τη στήριξη ανθρώπων και οργανισμών που μοιράζονται το ίδιο όραμα: να προσφέρουν στα παιδιά της Κύπρου καλύτερες συνθήκες νοσηλείας και φροντίδας.

Η Πετρολίνα, στηρίζει το «Γκολ στη Ζωή» ως μεγάλος χορηγός, από την πρώτη χρονιά της ίδρυσής του, το 2017, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Προσφοράς Πετρολίνα καθώς και μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια.

Η Εκτελεστικός Σύμβουλος της Petrolina (Holdings) Public Ltd Γεωργία Λευκαρίτη, δήλωσε: «Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς πιστεύουμε ότι η κοινωνική ευθύνη εκφράζεται μέσα από την έμπρακτη συνεισφορά στην κοινωνία και τη διαχρονική στήριξη πρωτοβουλιών που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες. Γι’ αυτό και νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά που έχουμε συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια. Θερμά συγχαρητήρια στο “Γκολ στη Ζωή” για την αφοσίωση και την επιμονή του. Είμαστε περήφανοι που αποτελούμε μέρος αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία θα προσφέρει καλύτερες συνθήκες φροντίδας στα παιδιά και θα αφήσει ένα ουσιαστικό αποτύπωμα στην κυπριακή κοινωνία».

Οι εργασίες ανακαίνισης ξεκίνησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο και η παράδοση της Παιδιατρικής Πτέρυγας θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη πτέρυγα αναμένεται να είναι έτοιμη πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, ενώ η δεύτερη έως τον Μάρτιο 2027, προσφέροντας αναβαθμισμένες συνθήκες νοσηλείας και φιλοξενίας στα παιδιά και τις οικογένειές τους.