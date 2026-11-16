Πολιτική θύελλα στο Ισραήλ: Συνεργάτες του Νετανιάχου φέρονται να εμπλέκονται σε εκλογική μεθόδευση - Οι συλλήψεις ακτιβιστών και οι καταγγελίες για νοθεία

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος έχει αναλάβει τη διερευνητική εντολή για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, ζήτησε την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός «δεν μπορεί να παραμείνει επικεφαλής της κυβέρνησης ούτε για ένα λεπτό ακόμα».

Το γραφείο του Νετανιάχου απορρίπτει τις καταγγελίες, ενώ το κόμμα του, Λικούντ, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Άιζενκοτ.

Οι συλλήψεις την ημέρα των εκλογών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Channel 12, την παραμονή των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, ο Ίντο Νόρντεν, επικεφαλής του επιτελείου του Νετανιάχου, διαβίβασε στον αρχηγό της αστυνομίας καταγγελία σχετικά με ακτιβιστές του αραβικού κόμματος Ράαμ.

Ο Νόρντεν φέρεται να έφερε αστυνομικούς σε επαφή με πρόσωπο που παρουσιάστηκε ως πηγή πληροφοριών για πιθανές εκλογικές παρατυπίες. Ωστόσο, σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο, το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν πρώην υπάλληλος του γραφείου Νετανιάχου.

Με βάση τις πληροφορίες που δόθηκαν, τρεις ακτιβιστές του Ράαμ συνελήφθησαν ανήμερα των εκλογών, ως ύποπτοι για απόπειρα εξαγοράς ψήφων.

Ακολούθως, το πολιτικό στρατόπεδο του Νετανιάχου επικαλέστηκε την υπόθεση, προκειμένου να διατυπώσει κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας σε βάρος αραβικών κομμάτων.

Οι τρεις συλληφθέντες αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι, καθώς, σύμφωνα με το Channel 12, η αστυνομία έκρινε ότι οι πληροφορίες που είχαν δοθεί ήταν αβάσιμες.

Άιζενκοτ: «Απειλή για την ισραηλινή δημοκρατία»

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Νετανιάχου και του περιβάλλοντός του «πραγματική, άμεση και απρόβλεπτη απειλή για την ισραηλινή δημοκρατία».

Παράλληλα, ζήτησε να διεξαχθεί άμεσα έρευνα για την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός δεν μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του.

Η παρέμβασή του έγινε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση εκπροσώπων των δύο πολιτικών, κατά την οποία εξετάστηκε το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Απορρίπτει τις καταγγελίες ο Νετανιάχου

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε «ψευδές» το δημοσίευμα του Channel 12, υποστηρίζοντας ότι ο Ίντο Νόρντεν απλώς εκπλήρωσε το καθήκον του ως πολίτης, φέρνοντας σε επαφή την πηγή πληροφοριών με την αστυνομία.

Από την πλευρά του, το Λικούντ χαρακτήρισε «εξωφρενικές» τις δηλώσεις του Άιζενκοτ, κατηγορώντας τον για εμπρηστική ρητορική.

«Ενώ ο πρωθυπουργός τείνει χείρα φιλίας με πνεύμα ενότητας, ο Άιζενκοτ και συνεργάτες του δημοσιεύουν καθημερινά δηλώσεις γεμάτες με δηλητηριώδεις και εμπρηστικές επιθέσεις», ανέφερε το κόμμα.

Το Λικούντ αμφισβήτησε επίσης την εμπλοκή του επιτελείου Νετανιάχου, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο ο επικεφαλής του προσωπικού του πρωθυπουργού ήταν εκείνος που τοποθέτησε φακέλους με μετρητά στα σπίτια των υπόπτων.

Στο επίκεντρο ο σχηματισμός κυβέρνησης

Η αντιπαράθεση εκδηλώνεται σε μια κρίσιμη περίοδο για το πολιτικό μέλλον του Ισραήλ, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι διεργασίες για τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης.

Τα αραβικά κόμματα ενδέχεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση κυβερνητικής πλειοψηφίας υπό τον Άιζενκοτ, γεγονός που έχει εντείνει την πολιτική αντιπαράθεση.

Ο ίδιος είχε ήδη κατηγορήσει τον Νετανιάχου ότι διεξάγει «ρατσιστική και επιθετική εκστρατεία» εναντίον της αραβικής μειονότητας, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του πληθυσμού της χώρας.

Οι καταγγελίες του Channel 12 προσθέτουν ένα ακόμη ζήτημα στην πολιτική σύγκρουση, με την αντιπολίτευση να ζητά απαντήσεις για τις συνθήκες των συλλήψεων και τον ενδεχόμενο ρόλο συνεργατών του απερχόμενου πρωθυπουργού.

Πηγή: protothema.gr