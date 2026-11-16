Κλείτος Παπαστυλιανού: Δύο εκδοχές για τον πυροβολισμό ακτιβιστών στο Κάβο Γκρέκο - «Δεν υπάρχει πολιτική βούληση για πάταξη της λαθροθηρίας» (ηχητικό)

Όπως ανέφερε, δύο ακτιβιστές δέχθηκαν σφαιρίδια στο κεφάλι, στον ώμο και στην κοιλιακή χώρα, με αποτέλεσμα να υποστούν εκδορές, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους.

Οι δύο εκδοχές για τον πυροβολισμό

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστυλιανού, το περιστατικό σημειώθηκε όταν τρία μέλη της οργάνωσης CABS εντόπισαν την παράνομη χρήση ηλεκτρονικής ηχομιμητικής συσκευής σε περιοχή όπου επιτρεπόταν το κυνήγι. Οι ακτιβιστές ειδοποίησαν την Υπηρεσία Θήρας, η οποία απέστειλε δύο θηροφύλακες που κατάσχεσαν τη συσκευή και επέδωσαν εξώδικο πρόστιμο.

Κατά την αποχώρησή τους, οι τρεις ακτιβιστές και οι δύο θηροφύλακες δέχθηκαν πυροβολισμό.

Όπως εξήγησε, σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, ο πυροβολισμός προήλθε από κυνηγό που καθόταν σε καρέκλα και τον οποίο η ομάδα είχε προηγουμένως χαιρετήσει. Η δεύτερη εκδοχή, που φαίνεται να προκύπτει από τις έρευνες, θέλει τρίτο πρόσωπο να πυροβόλησε από σημείο με πυκνή βλάστηση, χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία τους.

Ο κ. Παπαστυλιανού ανέφερε ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, εκδόθηκε ένταλμα και συνελήφθη ένα πρόσωπο που φέρεται να έριξε τον πυροβολισμό.

«Η ευθύνη δεν βαραίνει τους ακτιβιστές»

Ο εκπρόσωπος του Terra Cypria υπογράμμισε ότι, ανεξαρτήτως εάν ο πυροβολισμός ήταν ηθελημένος ή ακούσιος, η ευθύνη δεν μπορεί να αποδοθεί στους περιβαλλοντιστές ή στους θηροφύλακες.

Όπως σημείωσε, βασικός κανόνας ασφαλείας στη χρήση κυνηγετικού όπλου είναι ο κυνηγός να γνωρίζει πού στρέφει το όπλο του και τι σημαδεύει.

Παράλληλα, επέκρινε αναφορές που αμφισβητούν την παρουσία των ακτιβιστών σε επιτρεπόμενη περιοχή κυνηγίου, τονίζοντας ότι η ύπαιθρος μπορεί να χρησιμοποιείται και για άλλες δραστηριότητες.

Αναφερόμενος στην κριτική ότι οι ακτιβιστές υποκαθιστούν τις αρμόδιες Αρχές, επισήμανε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση εντόπισαν την παρανομία, ενημέρωσαν την Υπηρεσία Θήρας και ανέμεναν την άφιξη των θηροφυλάκων, χωρίς να επιχειρήσουν να εφαρμόσουν οι ίδιοι τη νομοθεσία.

Περίπου 80 καταγγελίες από περιβαλλοντικές οργανώσεις

Ο κ. Παπαστυλιανού δήλωσε ότι δεν υπάρχει πλήρης ικανοποίηση από την ανταπόκριση των Αρχών, αναγνωρίζοντας ωστόσο πρόοδο μετά την επανασύσταση του Κλιμακίου Πάταξης Λαθροθηρίας το 2023-2024.

Επικαλούμενος στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, ανέφερε ότι καταγράφονται περίπου 350 καταγγελίες ετησίως για παράνομο κυνήγι και λαθροθηρία, εκ των οποίων 75 έως 80 προέρχονται από περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Ζητά μηδενική ανοχή

Ερωτηθείς για την ύπαρξη πολιτικής βούλησης για οριστική πάταξη της λαθροθηρίας, ο κ. Παπαστυλιανού απάντησε αρνητικά.

Επανέλαβε τη θέση του Terra Cypria για μηδενική ανοχή απέναντι στα εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και σε περιστατικά βίας ή στοχοποίησης περιβαλλοντικών ακτιβιστών.

Παράλληλα, επέκρινε τοποθετήσεις οργανωμένων κυνηγετικών φορέων και πολιτικών σχηματισμών, οι οποίες, κατά τον ίδιο, επιχειρούν να μετατοπίσουν τη συζήτηση από τις ευθύνες για το περιστατικό.

Τέλος, διευκρίνισε ότι το κυνήγι μπορεί να επιτρέπεται σε συγκεκριμένες περιοχές στις παρυφές του Κάβο Γκρέκο, κοντά στα όρια της περιοχής Natura, ανάλογα με τις αποφάσεις και τους χάρτες κυνηγίου που εκδίδονται.

Ακούστε την παρέμβαση του Κλείτου Παπαστυλιανού στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΛΕΙΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 16-11-2026