Με αυτή τη φιλοσοφία, η Cablenet εγκαινίασε επίσημα το νέο της Premium Store στο City of Dreams Mediterranean στη Λεμεσό, παρουσιάζοντας μια νέα προσέγγιση στην εμπειρία τεχνολογίας, σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς φιλοξενίας και ψυχαγωγίας της Κύπρου.

Σχεδιασμένος ώστε να εναρμονίζεται με τον ξεχωριστό χαρακτήρα, την κομψότητα και τη σύγχρονη αισθητική του City of Dreams Mediterranean, ο νέος χώρος αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα στη Νέα Εποχή Συνδεσιμότητας της Cablenet. Μια νέα εποχή που θέτει την εμπειρία του πελάτη στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητας της εταιρείας, από το δίκτυο που κρατά τους ανθρώπους συνδεδεμένους μέχρι τον τρόπο με τον οποίο τους υποδέχεται στους φυσικούς της χώρους. Εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την αισθητική, την καινοτομία και τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν μέσα από μια ξεχωριστή VIP εκδήλωση, με την παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων και εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, των μέσων ενημέρωσης, του ευρύτερου κλάδου φιλοξενίας και ψυχαγωγίας, καθώς και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της διευθυντικής ομάδας της Cablenet. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι της Garmin, επιχειρηματικοί συνεργάτες της Cablenet και εκλεκτοί πελάτες της εταιρείας.

Η βραδιά ξεκίνησε με την επίσημη τελετή κοπής της κορδέλας από τον επαγγελματία αντισφαιριστή, προπονητή και πρεσβευτή της Garmin, Μάρκο Παγδατή, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας του νέου Premium Store.

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον νέο χώρο, μέσα σε μια ατμόσφαιρα που αποτύπωνε τη χαρακτηριστική μωβ ταυτότητα της Cablenet, και να ανακαλύψουν επιλεγμένες τεχνολογικές δημιουργίες, μεταξύ των οποίων και το Garmin MARQ Gen 3. Η βραδιά συνεχίστηκε στο εστιατόριο Anaïs, με εκλεκτές γαστρονομικές επιλογές, μουσικές εμφανίσεις με σαξόφωνο και πιάνο, ξεχωριστά θεάματα και υψηλού επιπέδου φιλοξενία.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η πρώτη αποκλειστική παρουσίαση στην Κύπρο του Garmin MARQ Gen 3, δίνοντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να γνωρίσουν τη συλλογή premium έξυπνων ρολογιών της Garmin και να ανακαλύψουν από κοντά τον συνδυασμό προηγμένης τεχνολογίας, εξαιρετικής κατασκευής και εκλεπτυσμένου σχεδιασμού που τη χαρακτηρίζει.

Τι μπορούν να περιμένουν οι επισκέπτες;

Το νέο Premium Store της Cablenet συνδυάζει ξεχωριστή αισθητική, προσεκτικά επιλεγμένες τεχνολογικές προτάσεις και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που απευθύνεται τόσο στους επισκέπτες του ξενοδοχείου και του θερέτρου όσο και σε όσους εκτιμούν την τεχνολογία υψηλών προδιαγραφών.

Η συλλογή περιλαμβάνει έξυπνες συσκευές, tablets, αξεσουάρ και τη σειρά ρολογιών Garmin, με ιδιαίτερη έμφαση σε προϊόντα και σειρές που διατίθενται αποκλειστικά στον νέο χώρο της Cablenet. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Garmin MARQ Gen 3, μια συλλογή που συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία με την υψηλή ποιότητα κατασκευής και τον ξεχωριστό σχεδιασμό.

Η φιλοσοφία του χώρου βασίζεται στην ανακάλυψη, την προσωπική εμπειρία και την εξειδικευμένη καθοδήγηση. Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν από κοντά τις διαθέσιμες τεχνολογικές προτάσεις, να ενημερωθούν από εξειδικευμένο προσωπικό και να επιλέξουν προϊόντα που ανταποκρίνονται στις δικές τους ανάγκες και στον τρόπο ζωής τους.

Παράλληλα, ο νέος χώρος προσφέρει στους επισκέπτες του City of Dreams Mediterranean την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές προτάσεις, απολαμβάνοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής και φιλοξενίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cablenet, κ. Ιωάννης Μαυρίδης, ανέφερε:

«Με το άνοιγμα του Premium Store μας στο City of Dreams Mediterranean, παρουσιάζουμε μια νέα διάσταση στην εμπειρία που προσφέρει η Cablenet. Θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό: έναν ξεχωριστό χώρο όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να ανακαλύπτουν προηγμένες τεχνολογικές προτάσεις σε ένα περιβάλλον που αντανακλά την ποιότητα, την κομψότητα και τα υψηλά πρότυπα εξυπηρέτησης του resort.

Φιλοδοξία μας είναι να φέρουμε την τεχνολογία ακόμη πιο κοντά στον σύγχρονο τρόπο ζωής, μέσα από μια προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή προϊόντων και μια εμπειρία που χαρακτηρίζεται από προσωπική προσέγγιση και εξειδικευμένη καθοδήγηση. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα στη Νέα Εποχή Συνδεσιμότητας της Cablenet και στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσουμε τη σχέση μας με τους πελάτες μας».

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Garmin, κ. Γιάννος Λακκοτρύπης, δήλωσε:

«Για εμάς, η συνεργασία με την Cablenet δεν αποτελεί απλώς μια εμπορική συνεργασία. Είναι μια στρατηγική επιλογή, βασισμένη σε ένα κοινό όραμα για την τεχνολογία, την καινοτομία και την αναβαθμισμένη εμπειρία του καταναλωτή.

Στόχος μας είναι η συνεργασία Cablenet και Garmin να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια, μέσα από νέες πρωτοβουλίες και ακόμη περισσότερες ευκαιρίες τόσο για τις δύο εταιρείες όσο και, κυρίως, για τους πελάτες μας. Και ποιος θα ήταν καλύτερος τρόπος να σηματοδοτήσουμε την έναρξη αυτής της συνεργασίας από την παρουσίαση, σήμερα στην Κύπρο, μιας από τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες της Garmin»

Όταν η τεχνολογία συναντά τον σύγχρονο τρόπο ζωής

Με τη δημιουργία του νέου Premium Store, η Cablenet διευρύνει τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με τους πελάτες της, επεκτείνοντας την παρουσία της πέρα από τις παραδοσιακές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και φέρνοντας την τεχνολογία ακόμη πιο κοντά στις διαφορετικές πτυχές της καθημερινότητας.

Η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη αντίληψη για τη συνδεσιμότητα: όχι απλώς ως πρόσβαση σε δίκτυα και υπηρεσίες, αλλά ως αναπόσπαστο μέρος ενός σύγχρονου τρόπου ζωής, όπου η τεχνολογία δημιουργεί νέες δυνατότητες, εμπειρίες και επιλογές.

Στο City of Dreams Mediterranean, το νέο Premium Store φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ξεχωριστό προορισμό για όσους αναζητούν προηγμένη τεχνολογία, ιδιαίτερο σχεδιασμό και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση.

Είναι ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα στη Νέα Εποχή Συνδεσιμότητας της Cablenet, όπου κάθε σημείο επαφής με τον πελάτη, από την ποιότητα του δικτύου μέχρι την προσωπική εμπειρία στους φυσικούς της χώρους, σχεδιάζεται με επίκεντρο τις ανάγκες και τις προσδοκίες του.

Η Cablenet προσκαλεί τους επισκέπτες του City of Dreams Mediterranean, καθώς και το κοινό της Λεμεσού και της ευρύτερης Κύπρου, να γνωρίσουν από κοντά τη νέα αυτή εμπειρία τεχνολογίας.