Μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, οι υπουργοί της ΕΕ θα λάβουν μέρος στη δεύτερη συνάντηση για τη διαπεριφερειακή ασφάλεια και συνδεσιμότητα, μαζί με υπουργούς από τον Νότιο Καύκασο, την Κεντρική Ασία, τη Μολδαβία, την Τουρκία και την Ουκρανία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη συνάντηση θα συμμετάσχει και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις απουσίες ορισμένων υπουργών, η κ. Κάλας είπε ότι το γνωρίζει, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα να υπάρξουν «απτά αποτελέσματα». Χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ επίκαιρη», μετά τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η ασφάλεια και η συνδεσιμότητα, καθώς όλες οι πλευρές επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές πηγές, τις εμπορικές οδούς και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η Κάλας επανέλαβε ότι οι ρωσικές απαιτήσεις είναι παράλογες και αποτελούν πρόσχημα για τη συνέχιση του πολέμου. Υπενθύμισε ότι το 2021 η Μόσχα παρουσίασε κατάλογο αιτημάτων ως πρόσχημα για την εισβολή και ότι σήμερα επαναφέρει τα ίδια αιτήματα, προσθέτοντας και νέα. Όπως είπε, πρόκειται για γνωστή τακτική: «φορτώνουν» τις απαιτήσεις, ώστε να φαίνονται λογικοί αν υποχωρήσουν σε ορισμένες από αυτές.

«Δεν βλέπουμε κατάπαυση του πυρός. Βλέπουμε τη Ρωσία να κλιμακώνει, πλήττοντας τρένα, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές, ώστε να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταλαιπωρία στους πολίτες και οι Ουκρανοί να συνθηκολογήσουν πριν από τον δύσκολο χειμώνα», ανέφερε.

Για τη μορφή των συνομιλιών, η κ. Κάλας είπε ότι οι ηγέτες έλαβαν τις αποφάσεις τους την περασμένη Παρασκευή. Η ίδια θα συνεχίσει να εργάζεται επί της ουσίας, μαζί με τους υπουργούς Εξωτερικών και τους ειδικούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Πρόσθεσε ότι οι Αμερικανοί έχουν αναφέρει πως οι Ευρωπαίοι θα συμμετάσχουν στον επόμενο γύρο συνομιλιών.

Η ΕΕ, ανέφερε, διατηρεί τις μέγιστες απαιτήσεις της έναντι της Μόσχας. Σε αυτές περιλαμβάνεται η αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από όλες τις χώρες όπου βρίσκονται, μεταξύ των οποίων η Γεωργία και η Μολδαβία, σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ. Η Κάλας πρόσθεσε ότι όποιος διαπραγματεύεται για λογαριασμό της Δύσης πρέπει πάντοτε να ρωτά «τι ζητήσαμε σε αντάλλαγμα», επισημαίνοντας ότι η ΕΕ διαθέτει μοχλούς πίεσης, όπως οι κυρώσεις και τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου είναι η Μέση Ανατολή. Η Ύπατη Εκπρόσωπος είπε ότι η ΕΕ προτείνει την αναβάθμιση των σχέσεών της με τη Συρία, σε επίπεδο ανάλογο με εκείνο που διατηρεί με άλλους μεσογειακούς εταίρους. «Η Συρία χρειάζεται πολλές επενδύσεις και στήριξη για να οικοδομήσει θεσμούς και να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις», ανέφερε, περιγράφοντας την καταστροφή που είδε κατά την επίσκεψή της στη χώρα πριν από περίπου έναν μήνα.

Η ΕΕ επιθυμεί την επιστροφή των Σύρων προσφύγων, όπως και η Δαμασκός, ώστε να συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της χώρας, είπε η κ. Κάλας. Για να καταστεί αυτό δυνατό, ωστόσο, πρέπει να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Η σταθερότητα της Συρίας είναι προς το συμφέρον τόσο της ΕΕ όσο και της περιοχής, πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας θετικό το γεγονός ότι η χώρα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να μείνει εκτός της τρέχουσας σύγκρουσης.

Ερωτηθείσα για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, η Κάλας είπε ότι η ΕΕ αναζητεί εναλλακτικές λύσεις για να συνεχίσει να λειτουργεί το Δικαστήριο και προσπαθεί να πείσει τους Αμερικανούς ότι τα επιχειρήματά τους εναντίον του δεν ευσταθούν. Το καταστατικό αποκλεισμού (blocking statute) παραμένει στη φαρέτρα της ΕΕ, είπε, αλλά αποτελεί έσχατη λύση.

Πηγή: ΚΥΠΕ