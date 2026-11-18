Είτε πρόκειται για μια αυθόρμητη εξόρμηση για πατάτες είτε για τη χαρά του να αποκτάς ένα συλλεκτικό αντικείμενο που θέλεις οπωσδήποτε να έχεις, στη McDonald’s οι κανόνες της ενήλικης ζωής περνούν σε δεύτερη μοίρα. Είναι η ίδια ανεμελιά που χαρακτήριζε τον Kevin McCallister, όταν έμεινε μόνος στο σπίτι στην ταινία Home Alone της 20th Century Studios. Αυτές τις γιορτές, η McDonald’s προσκαλεί τους fans να ανακαλύψουν τη δική τους παιχνιδιάρικη και ανέμελη πλευρά, μέσα από το Home Alone Meal, που περιλαμβάνει προϊόντα περιορισμένης διάρκειας και συλλεκτικές κάλτσες, καθώς και νέους τρόπους για να ζήσουν τη δική τους ξεχωριστή γιορτινή εμπειρία - διαθέσιμo από τις 01/12/2026 και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ KEVIN

Το Home Alone Meal μεταφέρει τις πιο χαρακτηριστικές κινηματογραφικές στιγμές του Kevin σε μια εμπειρία που οι fans μπορούν να δοκιμάσουν, να συλλέξουν και να κάνουν δική τους. Με κάθε γεύμα, οι fans θα μπορούν να ανακαλύψουν ένα από τα τέσσερα συλλεκτικά, γιορτινά ζευγάρια κάλτσες, για να ακολουθήσουν κυριολεκτικά τα βήματα του Kevin. Με σχέδια εμπνευσμένα από εμβληματικές σκηνές της ταινίας, οι συλλεκτικές κάλτσες ζωντανεύουν τον κόσμο του Home Alone με έναν μοναδικό τρόπο, όπως μόνο η McDonald’s ξέρει. Είναι ιδανικές για όσους αγαπούν να χοροπηδούν στα κρεβάτια ή θέλουν να απολαμβάνουν τη θαλπωρή τους στο επόμενο γιορτινό τραπέζι.

Κάθε γεύμα περιλαμβάνει επίσης επιλογή μεταξύ ενός Big Mac ή 9 Chicken McNuggets και νέα προϊόντα περιορισμένης διάρκειας, εμπνευσμένα από τις αγαπημένες γεύσεις του Kevin:

Medium Little Nero ’ s Pizza McShaker Fries : Μετατρέψτε τις World Famous Fries μας στην αγαπημένη πίτσα του Kevin, μια απλή πίτσα με τυρί, με το ειδικό καρύκευμα McShaker που συνδυάζει νότες από πικάντικη ντομάτα, αρωματικό σκόρδο, ιταλικά μυρωδικά και πλούσια γεύση τυριού. Απλώς βάλτε τις πατάτες στη σακούλα McShaker, προσθέστε το καρύκευμα και ανακινήστε!

Μετατρέψτε τις World Famous Fries μας στην αγαπημένη πίτσα του Kevin, μια απλή πίτσα με τυρί, με το ειδικό καρύκευμα McShaker που συνδυάζει νότες από πικάντικη ντομάτα, αρωματικό σκόρδο, ιταλικά μυρωδικά και πλούσια γεύση τυριού. Απλώς βάλτε τις πατάτες στη σακούλα McShaker, προσθέστε το καρύκευμα και ανακινήστε! Everything Sundae McFlurry: Όπως θα έκανε και ο Kevin, κανένα γεύμα δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς μια απολαυστική λιχουδιά! Διαθέσιμο και ξεχωριστά, το McFlurry συνδυάζει το χαρακτηριστικό κρεμώδες παγωτό βανίλια της McDonald’s με τη ζεστή σος σοκολάτας, τραγανά κομμάτια μπισκότων Oreo και πολύχρωμα M&M’s, δημιουργώντας έναν απολαυστικό πειρασμό που θα θέλετε να κρατήσετε όλο για τον εαυτό σας.

«Οι καλύτερες στιγμές της McDonald’s είναι εκείνες που οι ίδιοι οι fans κάνουν δικές τους», δήλωσε η Morgan Flatley, Global Chief Marketing Officer and Head of New Business Ventures της McDonald’s. «Συνδυάζοντας δύο αγαπημένα σύμβολα, τη McDonald’s και το Home Alone, προσφέρουμε στους fans μια γιορτινή εμπειρία που μπορούν να μοιραστούν και να γιορτάσουν, μέσα από νοσταλγικές γεύσεις, συλλεκτικά αντικείμενα και εκείνο το παιχνιδιάρικο αίσθημα που μόνο η McDonald’s μπορεί να προσφέρει».

Η ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!

Η διασκέδαση του Home Alone δεν σταματά στο γεύμα. Οι fans μπορούν να ανακαλύψουν τον δικό τους Kevin καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών (χωρίς να χρειαστούν παγίδες) μέσα από το Home Alone Digital Rewards Drop: Οι fans μπορούν να επιστρέφουν στην εφαρμογή καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου και να ανακαλύπτουν επιβραβεύσεις, κάνοντας κλικ σε ένα παράθυρο εμπνευσμένο από το εμβληματικό σπίτι της ταινίας. Με κάθε κλικ αποκαλύπτονται προσφορές και άλλο αποκλειστικό περιεχόμενο, εμπνευσμένο πάντα από την αγαπημένη ταινία και φυσικά τους χαρακτήρες των McDonald’s.

«Αυτό που αγαπώ σε αυτή τη συνεργασία είναι ότι το Home Alone Meal εκφράζει κάτι πολύ μεγαλύτερο από έναν απλό χαρακτήρα. Αναδεικνύει το παιχνιδιάρικο πνεύμα που αγγίζει ανθρώπους από διαφορετικές γενιές», δήλωσε ο Macaulay Culkin, ο οποίος ενσάρκωσε τον Kevin McCallister στην αρχική ταινία και επιστρέφει στον ίδιο ρόλο μέσα από τη νέα καμπάνια της McDonald’s. «Το να ζωντανεύουμε αυτή την εμπειρία μαζί με τη McDonald’s και να ξαναζώ αυτές τις στιγμές με τα δικά μου παιδιά, μου θυμίζει γιατί οι fans εξακολουθούν να αγαπούν την ιστορία του Kevin. Αυτή είναι η μαγεία που γιορτάζουμε».

Από την 1/12/2026, αφήστε πίσω την καθημερινή ρουτίνα και ετοιμαστείτε για την απόλυτη γιορτινή περιπέτεια με το Home Alone Meal, διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.