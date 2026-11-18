Η Υπουργός ανέφερε ότι στόχος δεν είναι μόνο ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας, αλλά η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο το σχολείο ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε παιδιού. Δήλωσε επίσης ότι το Υπουργείο είναι ανοικτό σε εισηγήσεις και πρόθυμο να εξετάσει τροποποιήσεις ώστε το νομοσχέδιο να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες.

Για το δημοσιονομικό κόστος, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι οι δαπάνες για την ειδική εκπαίδευση ανέρχονται σε 143 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό στο οποίο περιλαμβάνεται το προσωπικό που εργάζεται στον τομέα. Είπε ότι το κόστος έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και ότι η πολιτεία έχει επενδύσει και σκοπεύει να συνεχίσει να επενδύει στην ειδική εκπαίδευση. Κατά την ίδια, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση του προϋπολογισμού, αλλά η αναπροσαρμογή και ο εξορθολογισμός των πόρων, ώστε οι δράσεις να είναι πιο συγκεκριμένες και αποτελεσματικές. Πρόσθεσε ότι το 98% των παιδιών με αναπηρίες φοιτούν σήμερα σε γενικά σχολεία.

Παρουσιάζοντας τις προτεινόμενες αλλαγές, η Υπουργός είπε ότι συνδέονται με τους δέκα πυλώνες που έχει προσδιορίσει ο Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση. Ανέφερε ότι ο Φορέας αναγνωρίζει την προσπάθεια της Κύπρου και θεωρεί τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου σημαντικό βήμα προς τον συστημικό μετασχηματισμό. Η αλλαγή, πρόσθεσε, είναι εξελικτική διαδικασία που χρειάζεται οργανωτικά και διοικητικά μέτρα, σταδιακή εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Οι βασικοί άξονες, σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, περιλαμβάνουν αλλαγές στην ορολογία και καλλιέργεια κουλτούρας, ενίσχυση του ρόλου και της συμμετοχής των γονέων, συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων, βελτίωση της λειτουργίας των Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Προβλέπονται επίσης διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της αξιολόγησης, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, απολυτήριο ή ενδεικτικό για όλα τα παιδιά με αναπηρία ή/και ανάγκες πρόσθετης υποστήριξης, πρόγραμμα ενισχυμένης υποστήριξης και σχολικοί βοηθοί ή συνοδοί. Για τη χρηματοδότηση προβλέπονται αξιοποίηση υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών, εξορθολογισμός οικονομικών και ανθρώπινων πόρων και αύξηση θέσεων εκπαιδευτικών, σχολικών βοηθών ή συνοδών και συμβούλων Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης.

Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση την ερχόμενη εβδομάδα, ώστε να ακουστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ο πρόεδρός της, Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί για την «Αγωγή και Εκπαίδευση Παιδιών με Αναπηρία ή/και Ανάγκες Πρόσθετης Υποστήριξης» θα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη κάθε Τετάρτη έως τον Δεκέμβριο. Στόχος, είπε, είναι να ολοκληρωθεί η συζήτηση έως το τέλος Ιανουαρίου του 2027, ώστε η εφαρμογή να αρχίσει το συντομότερο δυνατό.

Βουλευτές χαιρέτισαν το γεγονός ότι, έπειτα από 27 χρόνια, προωθείται νομοσχέδιο που τροποποιεί την ισχύουσα νομοθεσία του 1999, αλλά έθεσαν ζητήματα για το κατά πόσο οι αλλαγές ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Τροποποιήσεις ζήτησαν επίσης η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΥΣΟΑ) και η Παγκύπρια Οργάνωση για την Εγκεφαλική Παράλυση και άλλες αναπηρίες.

Ο κ. Σαββίδης χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ζήτημα δικαιωμάτων και ισότητας και είπε ότι κάθε παιδί πρέπει να έχει ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες ή τις ανάγκες του. Τόνισε ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση πρέπει να γίνει πράξη και όχι να παραμείνει διακήρυξη. Για την αξιολόγηση των παιδιών, ανέφερε ότι πρέπει να γίνεται έγκαιρα, να εξετάζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού και να περιλαμβάνει ειδικούς επαγγελματίες, ώστε να οδηγεί στην κατάλληλη υποστήριξη και οι αποφάσεις να λαμβάνουν υπόψη το συμφέρον του παιδιού. Είπε ακόμη ότι το ΔΗΚΟ είναι έτοιμο να συζητήσει αλλαγές.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Πρόδρομος Αλαμπρίτης αναγνώρισε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει θετικές πρόνοιες, αλλά σημείωσε ότι φορείς κατέθεσαν παρατηρήσεις και αιτήματα για τροποποιήσεις. Υπογράμμισε την ανάγκη για εγγυήσεις, επαρκείς πόρους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς εφαρμογής, καθώς και για έγκαιρη αξιολόγηση και στήριξη σε όλη τη σχολική χρονιά, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις ή πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών. Είπε ότι η φοίτηση πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλη στελέχωση, υποδομές, εξειδικευμένο προσωπικό και στήριξη των εκπαιδευτικών. Ζήτησε σαφή χρονοδιαγράμματα, χρηματοδότηση και συμμετοχή γονέων και παιδιών στις αποφάσεις.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης είπε ότι το νομοσχέδιο εξορθολογίζει ορισμένες υφιστάμενες δομές και διαδικασίες, αλλά δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες ούτε προχωρεί, κατά την άποψή του, στην απαιτούμενη αλλαγή φιλοσοφίας προς την ενιαία και συμπεριληπτική εκπαίδευση. Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, την άποψη της ακαδημαϊκού του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Συμεωνίδου, ενώ διερωτήθηκε αν η στήριξη θα βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες κάθε παιδιού. Επέκρινε επίσης την πρόβλεψη μηδενικού πρόσθετου κόστους, λέγοντας ότι η μετάβαση και η αντιμετώπιση των προβλημάτων απαιτούν χρηματοδότηση. Χαρακτήρισε θετικό το ότι κατατέθηκε νομοσχέδιο, αλλά είπε ότι δεν θα επιλύσει τα συσσωρευμένα προβλήματα της ειδικής εκπαίδευσης.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης χαρακτήρισε την αλλαγή της νομοθεσίας του 1999 πρώτο βήμα και είπε ότι το κόμμα του θα επιδιώξει αλλαγές. Ζήτησε να αναγνωριστούν οι διαφορετικές ανάγκες κάθε παιδιού και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι οικογένειες. Ο πρόεδρος και βουλευτής του Άλματος Πολίτες για την Κύπρο Οδυσσέας Μιχαηλίδης χαρακτήρισε την κυβερνητική πρόταση κατώτερη των περιστάσεων, αναφέροντας ότι ο αρμόδιος ευρωπαϊκός οργανισμός εισηγήθηκε νέο νομοσχέδιο και ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού έχουν διατυπώσει επικρίσεις. Ζήτησε να τερματιστεί ο διαχωρισμός των παιδιών με αναπηρία και να προωθηθεί πλήρως συμπεριληπτικό σχολείο, όπως, όπως είπε, επιβάλλει η Σύμβαση του ΟΗΕ.

Η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ Θέμις Ανθοπούλου είπε ότι η οργάνωση επιμένει στην ανάγκη ενιαίου νομοθετικού πλαισίου που δεν δημιουργεί διαχωρισμούς, δηλώνοντας παράλληλα έτοιμη να συζητήσει τροποποιήσεις ώστε τα παιδιά να συμπεριλαμβάνονται ισότιμα και χωρίς διακρίσεις. Επισήμανε ότι οι αρμόδιες επιτροπές αποφασίζουν για τα παιδιά και τις εύλογες προσαρμογές τους βάσει εκθέσεων, χωρίς να τα γνωρίζουν, και ζήτησε ενίσχυση των θετικών σημείων του νομοσχεδίου και αντιμετώπιση των προβλημάτων στη λειτουργία των επαρχιακών και πολυθεματικών επιτροπών.

Η πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης για την Εγκεφαλική Παράλυση και άλλες αναπηρίες, Γιούλα Πιτσιάλη, υποστήριξε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν διασφαλίζουν ποιοτική εκπαίδευση και παγιώνουν τον αποκλεισμό των παιδιών με αναπηρία. Είπε ότι, παρά τις δεσμεύσεις για ενιαία εκπαίδευση, διατηρούνται δύο νομοθεσίες για δύο κατηγορίες παιδιών και ότι οι ειδικές μονάδες μετονομάζονται σε προγράμματα ενισχυμένης υποστήριξης χωρίς ανώτατο όριο απομάκρυνσης από τη γενική τάξη ή εγγυήσεις για την ποιότητα της εκπαίδευσης. Κάλεσε τους βουλευτές να ζητήσουν απόσυρση των τροποποιήσεων και διαμόρφωση νέας νομοθεσίας. Ανέφερε ότι παιδί μπορεί να βρίσκεται πέντε από τις επτά διδακτικές ώρες εκτός τάξης και εξέφρασε ανησυχία για τις εξουσίες των επαρχιακών επιτροπών και τις υποχρεώσεις των γονέων. Πρόσθεσε ότι αξιολογείται διαρκώς η επάρκεια του παιδιού, αλλά όχι του εκπαιδευτικού συστήματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ