Ο Ντόναλντ Τραμπ έφθασε στο Σεντζέν της νοτιοανατολικής Κίνας όπου θα συμμετάσχει αύριο, Πέμπτη, στην τριμερή συνάντηση κορυφής με τους προέδρους της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του APEC.
Στην Κίνα ο Τραμπ για την κρίσιμη τριμερή με Σι και Πούτιν – Πανηγυρική υποδοχή με στρατιωτικό άγημα και σημαίες
Ο Αμερικανός Πρόεδρος έφθασε στην Κίνα από τη Μανίλα, με τον Σι Τζινπίνγκ να τον υποδέχεται προσωπικά στο αεροδρόμιο, παρουσία στρατιωτικού αγήματος
Ο Τραμπ πραγματοποιεί την πρώτη του διεθνή περιοδεία από την ήττα του ιδίου και του στρατοπέδου του στις ενδιάμεσες εκλογές και έφθασε στην Κίνα προερχόμενος από την Μανίλα.
Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε αυτοπροσώπως ο Κινέζος πρόεδρος, στρατιωτικό άγημα ήταν παραταγμένο στην πίστα, μαζί με μία πολυπληθή ομάδα κοριτσιών που κρατούσαν λουλούδια και αμερικανικές σημαίες και κινεζικές σημαίες, μία πανηγυρική υποδοχή για την οποία υπερηφανευόταν προκαταβολικά ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ.
Πηγή: ΑΠΕ
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