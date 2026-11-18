Ο Τραμπ πραγματοποιεί την πρώτη του διεθνή περιοδεία από την ήττα του ιδίου και του στρατοπέδου του στις ενδιάμεσες εκλογές και έφθασε στην Κίνα προερχόμενος από την Μανίλα.

Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε αυτοπροσώπως ο Κινέζος πρόεδρος, στρατιωτικό άγημα ήταν παραταγμένο στην πίστα, μαζί με μία πολυπληθή ομάδα κοριτσιών που κρατούσαν λουλούδια και αμερικανικές σημαίες και κινεζικές σημαίες, μία πανηγυρική υποδοχή για την οποία υπερηφανευόταν προκαταβολικά ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ