Η Ευρωπαϊκή Ημέρα, που καθιερώθηκε το 2015 από το Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι φέτος αφιερωμένη στην ηθική και υπεύθυνη δημοσιογραφική κάλυψη της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης κατά των παιδιών. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ακριβής και τεκμηριωμένη ενημέρωση, η προσεκτική χρήση της γλώσσας και των εικόνων, καθώς και ο σεβασμός στην ιδιωτική ζωή των παιδιών, με στόχο την αποτροπή της δευτερογενούς θυματοποίησης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αποφυγή δημοσιοποίησης στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν, ακόμη και έμμεσα, στην αναγνώριση ενός παιδιού.

Στο πλαίσιο της φετινής Ευρωπαϊκής Ημέρας, το Συμβούλιο της Ευρώπης παρουσιάζει σήμερα τον νέο πρακτικό οδηγό «Ethical Media Reporting on Sexual Violence against Children – A Journalism Handbook». Ο οδηγός συγκεντρώνει κατευθυντήριες γραμμές και καλές πρακτικές για τη δημοσιογραφική κάλυψη περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης κατά των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής συνεντεύξεων με ευαισθησία και σεβασμό στα δικαιώματα και τις ανάγκες τους.

Στην Κύπρο, η ενίσχυση της πρόληψης και της προστασίας των παιδιών βρίσκεται στον πυρήνα της Εθνικής Στρατηγικής 2025–2028 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών. Το Συμβούλιο ΦΩΝΗ, είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής, και εργάζεται για την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων και την υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στην πρόληψη, στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση περιστατικών και την αποτελεσματική προστασία των παιδιών.

Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος του Συμβουλίου ΦΩΝΗ, Δήμητρα Ελευθερίου, ανέφερε: «Η προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση απαιτεί σταθερή, συλλογική προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων, και τη συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας. Μέσα από την Εθνική Στρατηγική, εργαζόμαστε ώστε οι στρατηγικές προτεραιότητες να μετουσιώνονται σε συγκεκριμένες δράσεις με απτό και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Στη φετινή Ευρωπαϊκή Ημέρα, θέλουμε να αναγνωρίσουμε ιδιαίτερα τη σημαντική συμβολή των Μέσων Ενημέρωσης. Η δημοσιογραφία που λειτουργεί με ευαισθησία, ακρίβεια και σεβασμό στην προστασία των παιδιών αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος. Η συνεργασία με τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και η ανταλλαγή καλών πρακτικών ενισχύουν την κοινή μας προσπάθεια για μια κοινωνία με μηδενική ανοχή απέναντι στη σεξουαλική βία κατά των παιδιών».

Το Συμβούλιο ΦΩΝΗ παραμένει προσηλωμένο στην πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών, στην ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και στη διασφάλιση του δικαιώματος κάθε παιδιού να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον.