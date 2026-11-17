Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δικαιώματα και άλλες σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια και τη χρήση των δεδομένων σας στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχετε με την Τράπεζα, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.alphabank.com.cy ή στο Δίκτυο Καταστημάτων.

H Alpha Bank Cyprus Ltd, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχει προχωρήσει στην αναθεώρηση της «Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ((ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών) και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2018 (Ν. 125(I)/2018).

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