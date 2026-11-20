Συγκεκριμένα, η εταιρεία έλαβε Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Ανακούφιση από Καταστροφές» για την πρωτοβουλία «Συντονισμένη δράση ολιστικής αντιμετώπισης στις πυρόπληκτες περιοχές των ορεινών χωριών του Τροόδους». Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου 2025, η Coca-Cola HBC Κύπρου ανταποκρίθηκε άμεσα στις ανάγκες των πληγεισών κοινοτήτων παρέχοντας περισσότερες από 4.000 φιάλες Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΚΥΚΚΟΣ σε ομάδες πρώτης γραμμής και πληγέντες κατοίκους. Ταυτόχρονα, η Coca-Cola HBC Κύπρου βοήθησε στη διευκόλυνση της σύνδεσης μεταξύ του MountMed Institute και του «The Coca-Cola HBC Foundation», που οδήγησε στην ανάπτυξη ενός στρατηγικού τριετούς σχεδίου που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα της Coca-Cola HBC. Αυτό το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάκαμψη και την αναγέννηση κοινοτήτων σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές.

Το δεύτερο Χρυσό Βραβείο απονεμήθηκε στην κατηγορία «Συνεργασία Επιχειρήσεων-ΜΚΟ» για τη «Στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Coca-Cola HBC Κύπρου και του JA Cyprus στο πρόγραμμα βιωματικής μάθησης Company Programme». Η συνεργασία εντάσσεται στην πρωτοβουλία #YouthEmpowered της Coca-Cola HBC. Μέσα από την ενεργό συμμετοχή στελεχών της εταιρείας και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών από τον επιχειρηματικό κόσμο, περισσότεροι από 400 μαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας κατά την εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος για τη σχολική χρονιά 2025-2026.

Επιπλέον, η Coca-Cola HBC Κύπρου έλαβε Silver Βραβείο στην κατηγορία «Πρόγραμμα Εθελοντισμού» για την πρωτοβουλία «Μια Κουλτούρα Εθελοντισμού με Αντίκτυπο στις Κοινότητες», αναγνωρίζοντας την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων της στην κοινωνική προσφορά. Το 2025, το 35% των εργαζομένων της εταιρείας συμμετείχε σε εθελοντικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού του ποταμού Πεδιαίου στη Λευκωσία στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Καθαρισμού, και της συμμετοχής στον Οδικό Έρανο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου στο πλαίσιο της Πορείας Χριστοδούλας, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή κουλτούρα εθελοντισμού και κοινωνικής στήριξης που καλλιεργεί η εταιρεία.

Επιπλέον, η εταιρεία έλαβε Bronze βραβείο στην κατηγορία «Εκπαίδευση» για την πρωτοβουλία «Learning for Growth», η οποία αναδεικνύει τη συνεχή επένδυση της εταιρείας στην εκπαίδευση, την ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και την ανάπτυξη των εργαζομένων.

Η εταιρεία έλαβε επίσης Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Zero Waste» για την πρωτοβουλία «Zero Waste HoReCa: Στηρίζοντας την Πράσινη Μετάβαση της Κυπριακής Τουριστικής Βιομηχανίας», δύο επιπλέον Silver Awards στις κατηγορίες «Εφοδιαστική Αλυσίδα» και «Διαχείριση Ενέργειας» για τις πρωτοβουλίες «Supply Chain Academy» και «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Ενέργειας και Ανθρακικού Αποτυπώματος» αντίστοιχα, καθώς και Bronze βραβείο στην κατηγορία «Διαχείριση Φυσικών Πόρων» για την πρωτοβουλία «Υπεύθυνη Διαχείριση Υδάτων».

Ο Ανδρέας Γιώρτσιος, Corporate Affairs & Sustainability Manager της Coca-Cola HBC Κύπρου, δήλωσε:

«Αυτές οι διακρίσεις αναγνωρίζουν τις συλλογικές προσπάθειες των ανθρώπων και των συνεργατών μας για την υλοποίηση προγραμμάτων που υποστηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες, επενδύουν σε μελλοντικά ταλέντα και προωθούν την υπεύθυνη διαχείριση των πόρων. Από πρωτοβουλίες υποστήριξης της κοινότητας έως την ενδυνάμωση των νέων και τον εθελοντισμό των εργαζομένων, τα βραβευμένα προγράμματα αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες της στρατηγικής βιωσιμότητας Mission Refresh του Ομίλου μας Coca-Cola HBC και τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε αξία μέσω ουσιαστικής τοπικής δράσης. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους, τους συνεργάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη που η συνεργασία τους καθιστά δυνατές αυτές τις πρωτοβουλίες»