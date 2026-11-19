Στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας της ERB ASFALISTIKI το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, διοργάνωσαν την τελευταία για φέτος διάλεξη με θέμα «Επιτήρηση Υγείας Εργαζομένων». Στόχος η ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης και της συστηματικής παρακολούθησης της υγείας των εργαζομένων, ως βασικών παραμέτρων για τη διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026, στα κεντρικά γραφεία της ERB ASFALISTIKI στη Λευκωσία. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Δρ. Αθανάσιος Αθανασίου, Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός και Σύμβουλος Ιατρός Εργασίας στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, που παρουσίασε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την επιτήρηση της υγείας των εργαζομένων στην Κύπρο, με ιδιαίτερη αναφορά στα Νέα Διατάγματα, και ο Δρ. Ευθύμιος Θανασιάς, Ιατρός Εργασίας, που επικεντρώθηκε στην επιτήρηση της υγείας στην πράξη με έμφαση πως εφαρμόζεται στους χώρους εργασίας και ποια είναι τα οφέλη αυτής της εφαρμογής.

Μετά τις ομιλίες ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με το κοινό. Αναδείχθηκε η σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης και πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων, καθώς και ο καθοριστικός ρόλος της επιτήρησης της υγείας στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης κουλτούρας ασφάλειας και υγείας στους εργασιακούς χώρους.

Μέσα από πρωτοβουλίες που προάγουν τη γνώση, την πρόληψη και την ενημέρωση, η ERB ASFALISTIKI, επιδιώκει να δημιουργήσει αξία για τους ασφαλισμένους της και, ευρύτερα, την κοινωνία.