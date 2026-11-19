Με περισσότερα από 40 εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως, το πρόγραμμα επιβράβευσης Emirates Skywards προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προνομίων και ανταμοιβών που καλύπτουν τόσο ταξιδιωτικές εμπειρίες όσο και καθημερινές δραστηριότητες. Ωστόσο, το πρόγραμμα προσφέρει πολύ περισσότερα από την απλή συγκέντρωση Μιλίων μέσω πτήσεων. Από επισκέψεις στο γυμναστήριο και διαδικτυακές αγορές μέχρι διαμονές σε ξενοδοχεία και αποκλειστικές επιλογές ψυχαγωγίας, τα μέλη μπορούν να ανακαλύψουν ευκαιρίες επιβράβευσης ακόμη και εκεί που δεν θα το περίμεναν.

Συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες για όλη την οικογένεια

Για τον «καθημερινό» χρήστη: Συγκεντρώστε Μίλια αυτόματα μέσω των καθημερινών σας δραστηριοτήτων

Ένας πρωινός καφές μπορεί να είναι η αρχή των επόμενων διακοπών σας. Από τον καφέ και τα ψώνια μέχρι τα γεύματα, τις υπηρεσίες και την ευεξία, η εφαρμογή Skywards Everyday επιτρέπει στα μέλη να κερδίζουν Μίλια σε περισσότερες από 500 συνεργαζόμενες εταιρείες σε όλα τα ΗΑΕ, όπως τα noon Food, Costa Coffee, CÉ LA VI, Laundry Heap και πολλές άλλες. Απλώς αποθηκεύστε έως και πέντε κάρτες πληρωμής και συγκεντρώστε Μίλια αυτόματα στις αγορές σας – μετατρέποντας τις καθημερινές σας δαπάνες σε Μίλια.

Τα ψώνια στο Dubai Mall συνοδεύονται από ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Κερδίστε Μίλια Skywards ενώ ψωνίζετε, γευματίζετε ή χαλαρώνετε σε περισσότερα από 1.300 καταστήματα στο Dubai Mall. Απλώς κατεβάστε την εφαρμογή του Dubai Mall, συνδέστε έναν λογαριασμό Emirates Skywards και σαρώστε τις αποδείξεις για αγορές άνω των 100 AED.

Κάντε τις αγορές σας online και δείτε τα Μίλια να πολλαπλασιάζονται. Κερδίστε και ξοδέψτε Μίλια σε χιλιάδες μάρκες στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα ΗΑΕ, την Ινδία και την Αυστραλία μέσω του Skywardsmilesmall.com, όπως Amazon ΗΑΕ, Apple Ηνωμένο Βασίλειο, Nike και πολλές άλλες. Απλώς συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο Emirates Skywards πριν κάνετε τις αγορές σας.

Πιστωτικές κάρτες που αυξάνουν τα οφέλη. Οι πιστωτικές κάρτες με το λογότυπο της Emirates Skywards προσφέρουν την ευκαιρία να κερδίζετε Μίλια από τις καθημερινές σας δαπάνες και να μεγιστοποιείτε τα κέρδη σας όταν πληρώνετε για πτήσεις της Emirates και της flydubai, καθώς και για επιπλέον υπηρεσίες. Τα μέλη μπορούν επίσης να διπλασιάσουν τα Μίλια τους όταν πραγματοποιούν αγορές σε οποιονδήποτε συνεργάτη της Skywards ή να τα τριπλασιάσουν με τους συνεργάτες της Skywards Everyday στο Dubai Mall. Επιλεγμένες πιστωτικές κάρτες προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα απόκτησης συγκεκριμένης βαθμίδας μέλους στο πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας ταχύτερη πρόσβαση σε αποκλειστικά προνόμια ανώτερων βαθμίδων από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Για τους λάτρεις των εμπειριών: Ξοδέψτε και κερδίστε Μίλια για αξέχαστες στιγμές

Τα Μίλια μπορούν να φέρουν τα μέλη πιο κοντά στη δράση. Ξοδέψτε τα Μίλια Skywards σε συναυλίες, κωμικές παραστάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και πολλά άλλα, μέσω του προγράμματος Skywards Exclusives. Από μόλις 5.000 Μίλια, αποκτήστε πρόσβαση σε ζωντανές παραστάσεις στο Coca-Cola Arena και σε δημοφιλείς εκδηλώσεις όπως το Australian Open, το Wimbledon, αγώνες ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ή αγώνες μπάσκετ της NBA στις ΗΠΑ. Μερικές από τις πιο αποκλειστικές ανταλλαγές Skywards δεν είναι καν πτήσεις – είναι εμπειρίες που δεν αγοράζονται με χρήματα και τις οποίες προσφέρει η Emirates, όπως μια ξενάγηση στα παρασκήνια της φυτείας τσαγιού Dilmah στη Σρι Λάνκα και ένα ταξίδι στην περιοχή της Σαμπάνιας στη Γαλλία με τη Moët Hennessy.

Μια σύντομη απόδραση μπορεί να γίνει πραγματικότητα με μόλις λίγα Μίλια. Μπορείτε να κερδίσετε Μίλια Skywards κατά τη διαμονή σας ή να τα εξαργυρώσετε για δωρεάν ή εκπτωτικές διαμονές όταν κάνετε κράτηση σε συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, όπως τα Emirates Skywards Hotels, το Marriott Bonvoy, το IHG Hotels & Resorts και πολλά άλλα.

Κάντε τις επόμενες διακοπές σας διπλά ανταποδοτικές. Κερδίστε διπλές ανταμοιβές από πτήσεις και διαμονές. Χάρη στη συνεργασία της Emirates Skywards με το Marriott Bonvoy, τα μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να κερδίζουν τόσο Skywards Miles όσο και πόντους Marriott Bonvoy από πτήσεις με την Emirates και διαμονές σε ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Marriott Bonvoy. Επιπλέον, τα Skywards Miles μπορούν να μετατραπούν σε πόντους Marriott Bonvoy και αντίστροφα, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στα μέλη που χρειάζονται επιπλέον Μίλια ή πόντους για να εξαργυρώσουν μια σημαντική ανταμοιβή ή να πραγματοποιήσουν τις διακοπές των ονείρων τους.

Η αγάπη κρύβεται στα Μίλια. Χαρίστε στα αγαπημένα σας πρόσωπα Skywards Miles και δώστε τους την ευκαιρία να απολαύσουν μια πτήση Classic Reward ή μια αναβάθμιση θέσης στην επόμενη ταξιδιωτική τους εμπειρία. Το κόστος 1.000 Μιλίων Skywards ανέρχεται στα 30 δολάρια ΗΠΑ, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα μεταφοράς Μιλίων από το υφιστάμενο υπόλοιπό σας, αξιοποιώντας τα επιπλέον Μίλια που συγκεντρώνετε μέσα από τις καθημερινές σας δραστηριότητες.

Για τους λάτρεις των ταξιδιών: Κάντε κάθε ταξίδι να μετράει

Δεν έχετε αρκετά Μίλια για ένα εισιτήριο; Κανένα πρόβλημα. Με το πρόγραμμα «Cash + Miles», τα μέλη μπορούν να μειώσουν άμεσα το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την αγορά ενός εισιτηρίου, συνδυάζοντας τα Μίλια Skywards με μετρητά για πτήσεις της Emirates και της flydubai.

Η αναβάθμιση θέσης μπορεί να είναι πιο κοντά απ’ όσο φαντάζεστε. Τα μέλη μπορούν να εξαργυρώσουν Μίλια για αναβαθμίσεις πτήσεων της Emirates, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα – είναι πάντα καλό να ρωτάτε στο γκισέ check-in του αεροδρομίου. Αυτές οι ευκαιρίες μπορεί να εμφανιστούν απρόσμενα μέχρι την ώρα της αναχώρησης ή ακόμα και εν πτήσει.

Ταξιδέψτε πέρα από την Emirates και τη flydubai. Κάθε μέλος του Emirates Skywards κερδίζει Μίλια Skywards σε πτήσεις συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών σε 1.400 προορισμούς! Ταξιδέψτε με τις Emirates, flydubai, Aegean Airlines, Air Canada, Air Mauritius, Azul, Bangkok Airways, Condor, Copa Airlines, Garuda Indonesia, GOL, Japan Airlines, Jetstar, Korean Air, Malaysia Airlines, Olympic Air, Qantas, South African Airways, TAP Air Portugal και United Airlines, για να αρχίσετε να κερδίζετε.

Απολαύστε τις εμπειρίες στα lounge των αεροδρομίων, ανεξάρτητα από την κατηγορία θέσης. Τα μέλη Skywards Gold και Platinum απολαμβάνουν δωρεάν πρόσβαση στα πολυτελή lounges Business Class και First Class της Emirates στο Ντουμπάι, για να απολαύσουν απεριόριστη γκουρμέ κουζίνα, μπαρ με σαμπάνια, θεραπείες σπα και ιδιωτικούς χώρους ύπνου – ακόμα και αν ταξιδεύουν στην Economy Class.

Για όσους οργανώνουν τις οικογενειακές διακοπές: Μαζί, οι ανταμοιβές είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Και οι μικροί ταξιδιώτες μπορούν να αρχίσουν να συγκεντρώνουν Μίλια. Το πρόγραμμα επιβράβευσης Skywards Skysurfers δίνει τη δυνατότητα ακόμη και στους νεότερους ταξιδιώτες να συγκεντρώνουν Μίλια στον δικό τους προσωπικό λογαριασμό. Το καλύτερο είναι ότι τα Μίλια τους δεν λήγουν μέχρι να συμπληρώσουν το 21ο έτος της ηλικίας τους.

Συγκεντρώστε Μίλια μαζί και απολαύστε περισσότερες οικογενειακές εμπειρίες. Από πτήσεις και αναβαθμίσεις θέσεων μέχρι κοινές ταξιδιωτικές εμπειρίες, τα μέλη μπορούν να αξιοποιούν τα Μίλια που έχουν συγκεντρώσει από κοινού για να εξαργυρώνουν ανταμοιβές, φέρνοντας την επόμενη οικογενειακή τους περιπέτεια ακόμη πιο κοντά.

Μια ξεχωριστή έκπληξη γενεθλίων. Τα γενέθλια αξίζουν πάντα κάτι παραπάνω! Τα ενεργά μέλη του προγράμματος Emirates Skywards μπορούν να απολαμβάνουν μια ειδική προσφορά κατά τον μήνα των γενεθλίων τους, καθώς και συναρπαστικές ανταμοιβές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Από επιπλέον Μίλια σε πτήσεις και αγορές μέσω του Skywards Miles Mall μέχρι αποκλειστικές προσφορές από το Skywards Exclusives και το Emirates Official Store, υπάρχουν πάντα τρόποι να κάνουν την ξεχωριστή αυτή ημέρα ακόμη πιο ανταποδοτική.

Περισσότεροι τρόποι για να πολλαπλασιάσετε τις ανταμοιβές σας. Τα μέλη μπορούν να διπλασιάσουν, να τριπλασιάσουν ή ακόμη και να τετραπλασιάσουν τα Μίλια που έχουν συγκεντρώσει πρόσφατα από πτήσεις και συναλλαγές με συνεργαζόμενες εταιρείες. Με κόστος μόλις 20 δολάρια ΗΠΑ για κάθε 1.000 επιπλέον Μίλια, τα μέλη μπορούν να πολλαπλασιάσουν έως και 50.000 Μίλια ετησίως.

Καθώς το πρόγραμμα επιβράβευσης Emirates Skywards συνεχίζει να εξελίσσεται, τα μέλη μπορούν να αναμένουν νέες βελτιώσεις που θα προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία, περισσότερες επιλογές, αναγνώριση της πιστότητάς τους και επιπλέον ευκαιρίες επιβράβευσης, συμπεριλαμβανομένων νέων δυνατοτήτων για όλη την οικογένεια.

Ανακαλύψτε όλα όσα κάνουν το πρόγραμμα Skywards ακόμη πιο ανταποδοτικό στο skywards.com.