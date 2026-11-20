Ο πολωνικός στρατός έλαβε πληροφορίες για πτώση αγνώστου αντικειμένου περίπου 45 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, όπως δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TVN24 ο Γιάτσεκ Γκοριζέφσκι, εκπρόσωπος της Επιχειρησιακής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων.
Πολωνία: Άγνωστο αντικείμενο φέρεται να κατέπεσε κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία - Ανεστάλησαν πτήσεις στο Ζέσουφ
Σε κινητοποίηση τέθηκε ο πολωνικός στρατός μετά από αναφορές για πτώση αγνώστου αντικειμένου περίπου 45 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο παραβίασης του εναέριου χώρου της χώρας. Παράλληλα, ανεστάλησαν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Ζέσουφ, εν μέσω των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων στην Ουκρανία.
«Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν από κατοίκους και εστάλη επίγεια ομάδα για να ασφαλίσει την περιοχή και να εντοπίσει το σημείο, εφόσον όντως συνέβη εκεί η πτώση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.
Οπως ανέφερε στο Χ η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων, ο πολωνικός στρατός εξετάζει τα δεδομένα από τα συστήματα ραντάρ σε σχέση με πιθανή παραβίαση του πολωνικού εναερίου χώρου, ενώ ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι έλαβε ενημερώσεις από υπουργούς σχετικά με την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου και ότι αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται απειλή από αέρος.
«Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν στο σημείο», έγραψε ο Τουσκ στο X.
Το πολωνικό αεροδρόμιο στο Ζέσουφ ανέστειλε τις πτήσεις λόγω της κινητοποίησης στρατιωτικών αεροσκαφών, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X η Πολωνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας (PANSA).
Η Πολωνική Πολεμική Αεροπορία διεξάγει προληπτικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία, ανέφερε ο πολωνικός στρατός σε ανάρτησή του.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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