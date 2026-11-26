Η εκστρατεία βασίζεται στα αποτελέσματα ερωτηματολογίου με τίτλο «Πώς ορίζεις τις ‘υγιείς σχέσεις’ και ποιες θεωρείς ‘προβληματικές συμπεριφορές’;», στο οποίο συμμετείχαν 332 φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Frederick, κατά την περίοδο Μαΐου - Νοεμβρίου. Μέσα από υποθετικά σενάρια καθημερινών συντροφικών σχέσεων, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες κλήθηκαν να αξιολογήσουν συγκεκριμένες συμπεριφορές, να αναφέρουν εάν είχαν βιώσει ή εκδηλώσει κάτι παρόμοιο και να απαντήσουν εάν τις θεωρούν δικαιολογημένες ή εάν τις αναγνωρίζουν ως μορφές βίας.

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα: συμπεριφορές ελέγχου, χειραγώγησης και παραβίασης των προσωπικών ορίων δεν αναγνωρίζονται πάντοτε ξεκάθαρα ως μορφές βίας. Ενδεικτικά, 5 στα 6 άτομα δεν αναγνώρισαν ξεκάθαρα ως μορφή βίας τη συμπεριφορά που περιγράφει τη συνεχή αποστολή μηνυμάτων και τις επαναλαμβανόμενες τηλεφωνικές κλήσεις προς τον ή τη σύντροφο. Αντίστοιχα, 4 στα 5 άτομα δεν αναγνώρισαν ξεκάθαρα ως βία τον κρυφό έλεγχο του κινητού τηλεφώνου και του λογαριασμού Instagram του ή της συντρόφου. Ακόμη και σε σενάριο όπου ένας νεαρός ακολουθεί τη σύντροφό του, την αρπάζει από το χέρι και την απομακρύνει με τη βία από έναν χώρο διασκέδασης, 1 στα 3 άτομα δεν αναγνωρίζει ξεκάθαρα τη συμπεριφορά ως μορφή βίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι απαντήσεις στο σενάριο σεξουαλικής πίεσης, με περίπου 1 στα 9 άτομα να δηλώνει ότι έχει βιώσει παρόμοια κατάσταση.

Η βία στις συντροφικές σχέσεις αποτελεί ένα ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα, που δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες ηλικιακές ή κοινωνικές ομάδες. Σύμφωνα με στοιχεία της πανευρωπαϊκής έρευνας για την έμφυλη βία, τα οποία δημοσιεύθηκαν το 2024 από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), το 44,5% των γυναικών στην Κύπρο που έχουν υπάρξει σε συντροφική σχέση έχει βιώσει ψυχολογική, σωματική ή/και σεξουαλική βία από νυν ή πρώην σύντροφο, έναντι 31,8% στην ΕΕ. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη για συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση γύρω από τις διαφορετικές μορφές βίας, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση και πρόληψή τους.

Αξιοποιώντας τα ευρήματα, το Πανεπιστήμιο μεταφέρει τη συζήτηση στους χώρους των δύο πανεπιστημιουπόλεών του, στη Λευκωσία και στη Λεμεσό. Σε βιωματική εγκατάσταση (installation), οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να παρακολουθήσουν σύντομα βίντεο στα οποία παρουσιάζονται, μέσα από δραματοποιημένα σενάρια, συμπεριφορές που συχνά συγχέονται με την αγάπη ή το ενδιαφέρον, αναδεικνύοντας τις μορφές βίας που κρύβονται πίσω από αυτές. Παράλληλα, σε καθρέφτες στους διαδρόμους έχουν γραφτεί σύντομες φράσεις εμπνευσμένες από τα σενάρια του ερωτηματολογίου. Καθώς κοιτάζουν στον καθρέφτη, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν την ευκαιρία να αναλογιστούν τις δικές τους πράξεις, αλλά και τη συμπεριφορά των άλλων απέναντί τους. Δίπλα στους καθρέφτες, αφίσες παρουσιάζουν σχετικά ευρήματα της έρευνας, ενώ μέσω κωδικών QR παρέχεται πρόσβαση στα αναλυτικά αποτελέσματα.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, κα Νατάσσα Φρειδερίκου, δήλωσε: «Η βία σε μια σχέση δεν εκδηλώνεται μόνο με σωματική επίθεση. Μπορεί να εκδηλώνεται μέσα από τον έλεγχο, τη χειραγώγηση, την υποτίμηση ή την πίεση. Κάποιες από αυτές τις συμπεριφορές έχουν κανονικοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να συγχέονται με την αγάπη. Στο Πανεπιστήμιο έχουμε μια πολύ σημαντική ευκαιρία να αμφισβητήσουμε τέτοιες αντιλήψεις. Οι νέοι και οι νέες βρίσκονται σε μια κρίσιμη περίοδο της ζωής τους, κατά την οποία διαμορφώνουν τις αντιλήψεις τους για τις σχέσεις και έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν διαφορετικές οπτικές, να αμφισβητήσουν στερεότυπα και να αναθεωρήσουν όσα θεωρούσαν μέχρι σήμερα δεδομένα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τον χώρο για αυτή τη συζήτηση. Γιατί η πρόληψη της βίας αρχίζει από την αναγνώρισή της».

Η εκστρατεία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 25ης Νοεμβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, και της διεθνούς εκστρατείας του ΟΗΕ «16 Ημέρες Δράσης κατά της έμφυλης βίας». Το Πανεπιστήμιο αξιοποιεί κάθε χρόνο αυτές τις μέρες για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα της έμφυλης βίας.

Με τη νέα εκστρατεία, το Πανεπιστήμιο φιλοδοξεί να ενισχύσει τον προβληματισμό γύρω από τον αμοιβαίο σεβασμό, τα όρια, την ελευθερία και τη συναίνεση στις συντροφικές σχέσεις, ενθαρρύνοντας τα μέλη της κοινότητάς του να αναγνωρίζουν αλλά και να αμφισβητούν συμπεριφορές που συχνά θεωρούνται φυσιολογικές. Παράλληλα, η εκστρατεία ενθαρρύνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να αναζητήσουν στήριξη εάν αναγνωρίζουν στις συμπεριφορές που παρουσιάζονται δικές τους εμπειρίες. Μέσα από την εκστρατεία παρέχεται ενημέρωση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλευτικού Κέντρου του Πανεπιστημίου, όπου μπορούν να απευθυνθούν για συμβουλευτική και καθοδήγηση.

Τέλος, για όγδοη χρονιά, το Πανεπιστήμιο Frederick συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) για την καθημερινή καταγραφή και δημοσιοποίηση, προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, του αριθμού των κλήσεων που δέχεται η γραμμή βοήθειας 1440 κατά την περίοδο των 16 Ημερών Δράσης, από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου. Μέσα από την καθημερινή ανανέωση του αριθμού των κλήσεων, επιδιώκεται να υπενθυμίζεται ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ένα μακρινό ή μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά μια πραγματικότητα που εκτυλίσσεται καθημερινά, δίπλα μας. Κάθε νέα καταγραφή μάς υπενθυμίζει ότι, την ώρα που συνεχίζουμε την καθημερινότητά μας, άνθρωποι γύρω μας απευθύνονται σε μια γραμμή βοήθειας αναζητώντας στήριξη. Το 2025, κατά τη διάρκεια των 16 αυτών ημερών, η γραμμή 1440 δέχθηκε συνολικά 471 κλήσεις.