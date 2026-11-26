Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 12 Δεκεμβρίου, στις 19:00, και θα αποτελέσουν ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη ατομική έκθεση του Κύπρου Περδίου ύστερα από πενήντα χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η έκθεση, με τίτλο «ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΔΙΟΣ / Αναδρομική έκθεση 1976-2026», επιχειρεί να παρουσιάσει συνολικά την πορεία και το έργο του γλύπτη, καλύπτοντας όλες τις περιόδους της δημιουργικής του διαδρομής και το ευρύ φάσμα της παραγωγής του.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν ολοκληρωμένα έργα, μεταξύ άλλων γλυπτά, προτομές και αγάλματα, αλλά και προπλάσματα και δοκιμές, μέσα από τα οποία αναδεικνύεται η εξέλιξη της καλλιτεχνικής του σκέψης. Όπως αναφέρει το Κέντρο Τεχνών Κίμωνος, η έκθεση συγκροτεί ένα άτυπο χρονικό της ζωής και της καλλιτεχνικής πορείας του δημιουργού, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει τη διαδρομή του μέσα από διαφορετικές περιόδους και μορφές έκφρασης. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της έκθεσης έχουν αναλάβει ο Γιάννης Σακέλλης και η Γεωργία Ντέτσερ. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έκθεσης θα διανέμεται η αφιερωματική έκδοση «Αμήχανα αγάλματα, Ο σιωπηλός κόσμος του Κύπρου Περδίου», μια μονογραφία του Κυριάκου Μαργαρίτη, η οποία συνοδεύεται από κείμενο του δρα Ανδρέα Πίττα, ως ενθύμιο φιλίας προς τον καλλιτέχνη.

Τα εγκαίνια θα τελέσει ο δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου. Ο γλύπτης που άντλησε έμπνευση από την κυπριακή ιστορία Ο Κύπρος Περδίος γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1942 και προέρχεται από οικογένεια λιθοξόων και καλλιτεχνών. Παππούς του ήταν ο εμπειρικός λιθοξόος Κυπριανός Περδίος και πατέρας του ο γλύπτης Χρυσόστομος Περδίος.

Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Βερολίνου από το 1969 έως το 1975, όπου δέχθηκε επιρροές από σημαντικούς Γερμανούς καλλιτέχνες της μεσοπολεμικής περιόδου. Επέστρεψε στην Κύπρο το 1979 και εργάστηκε ως καθηγητής στη μέση εκπαίδευση, αναπτύσσοντας παράλληλα το προσωπικό του καλλιτεχνικό έργο. Η δημιουργία του είναι σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένη με τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου. Μέσα από έναν λιτό και περίτεχνο τρόπο έκφρασης, αλλά και με έντονο γλυπτικό λυρισμό, ο Περδίος αναδεικνύει μορφές και εικόνες που συνδέονται κυρίως με την ιστορική και κοινωνική μνήμη του τόπου.

Προτομές και ανδριάντες του βρίσκονται σε δημόσιους χώρους, κυρίως στην Πάφο, τη Γεροσκήπου και τη Λεμεσό, καθώς και σε κοινότητες σε ολόκληρη την Κύπρο. Στα έργα του χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, γύψο, μπρούντζο και πέτρα, με την καλλιτεχνική του γλώσσα να χαρακτηρίζεται από αφαιρετικό ρεαλισμό και ευαισθησία.

Ο Κύπρος Περδίος έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές, στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης στη Λευκωσία, στη Δημοτική Πινακοθήκη Πάφου, σε πάρκα γλυπτικής στην Κύπρο, αλλά και σε δημόσιους χώρους στη Γερμανία, στο Βερολίνο και στο Πάρκο της Ευρώπης στη Λιθουανία.

Η αναδρομική έκθεση στην Πάφο αποτελεί, έτσι, μια ευκαιρία για το κοινό να γνωρίσει από κοντά μια πεντηκονταετή καλλιτεχνική πορεία και να παρακολουθήσει τη διαδρομή ενός δημιουργού που συνέδεσε τη γλυπτική του με την ιστορία, τη μνήμη και τις μορφές της κυπριακής κοινωνίας.

Διάρκεια έκθεσης: 12–20 Δεκεμβρίου 2026 Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, 10:00–13:00 και 15:00–19:00 Χώρος: Παλιά Ηλεκτρική, Πάφος Διοργάνωση: Κέντρο Τεχνών Κίμωνος Χορηγοί: Δήμος Πάφου, Medochemie, Πετρίδειον Ίδρυμα Πληροφορίες: info@kimonosartcenter.com | 99478162