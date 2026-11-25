Στο πλαίσιο του προγράμματος, η κινητή μονάδα οπτομετρίας πραγματοποίησε συνολικά οκτώ επισκέψεις σε επιλεγμένα πρατήρια Esso παγκύπρια, δίνοντας τη δυνατότητα σε οδηγούς να ελέγξουν δωρεάν την όρασή τους και να ενημερωθούν για την κατάσταση της οπτικής τους υγείας.

Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε ιδιαίτερα θετική, καθώς συνολικά 301 άτομα υποβλήθηκαν σε δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο, αξιοποιώντας την ευκαιρία να ελέγξουν την όρασή τους και να λάβουν χρήσιμες συμβουλές από τους ειδικούς.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι μέσα από τις εξετάσεις εντοπίστηκαν περιπτώσεις 35 ατόμων που χρειάζονταν γυαλιά οράσεως, χωρίς να γνωρίζουν μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα όρασης. Το εύρημα αυτό αναδεικνύει τη σημασία των προληπτικών ελέγχων και της τακτικής παρακολούθησης της όρασης.

Η καλή όραση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ασφαλή οδήγηση, καθώς επηρεάζει άμεσα την αντίληψη του οδικού περιβάλλοντος, την έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων και την ικανότητα αντίδρασης του οδηγού.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η eWise Cyprus Ltd – Esso επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή της να στηρίζει δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, προάγοντας την πρόληψη, την υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της κοινωνικής ευημερίας.

Η πρωτοβουλία της eWise Cyprus Ltd – Esso τελεί υπό την αιγίδα της Αστυνομίας Κύπρου (Τμήμα Τροχαίας) και υλοποιείται σε συνεργασία με το Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου και την εταιρεία A. Potamitis Medicare Ltd. η οποία παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την διενέργεια των εξετάσεων.