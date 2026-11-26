Μέσω της δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Allwyn, o χώρος του Πανεπιστημίου Κύπρου μετατράπηκε σε ένα σημείο, όπου ο αθλητισμός, η διασκέδαση και η υπευθυνότητα «συναντήθηκαν» για μια ημέρα. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές συμμετείχαν σε πρωτότυπα challenges και παιχνίδια συνεργασίας, μοιράστηκαν γνώσεις και ξεχωριστές στιγμές με τους φίλους τους και γνώρισαν από κοντά κορυφαίους Κύπριους αθλητές.

Ξεχωριστή θέση είχε το περίπτερο «Ξέρω τα Όριά μου», όπου όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από την Allwyn για τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, μέσα από σύντομα και διαδραστικά κουίζ και άλλες δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο, αναδείχθηκε ξεκάθαρα ότι η θέσπιση ορίων είναι η πιο βασική προϋπόθεση ώστε το παιχνίδι να παραμένει ασφαλές και διασκεδαστικό.

Η δράση «Βάλε τα Όριά σου» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαχρονικής δέσμευσης της Allwyn για την προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, η οποία εστιάζει στην ενημέρωση, την πρόληψη και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας υπευθυνότητας. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη διαρκή στήριξη της εταιρείας προς τον αθλητισμό και τη νέα γενιά, μέσα από πρωτοβουλίες που συνδυάζουν τη συμμετοχή, την εκπαίδευση και την κοινωνική προσφορά.