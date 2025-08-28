Την Κυριακή με τον ΠΟΛΙΤΗ: Ένα μοναδικό βιβλίο για την Νταϊάνα με αφορμή τα 28 χρόνια από τον θάνατό της

Το πρωί της 31ης Αυγούστου 1997, η είδηση του θανάτου της Νταϊάνα, της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, σε αυτοκινητικό δυστύχημα στο Παρίσι, συγκλόνισε τον κόσμο. Ο θάνατός της πυροδότησε ένα άνευ προηγουμένου ξέσπασμα θλίψης, σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και ένα γαϊτανάκι από θεωρίες συνωμοσίας. Παρόλο που η ζωή της είχε πρόωρη, τραγική κατάληξη, η καλοσύνη και η κομψότητά της άφησαν ανεξίτηλο σημάδι στον κόσμο, και η προσωπικότητά της εξακολουθεί να μας συναρπάζει ακόμη και σήμερα.

Με αφορμή την επέτειο των 28 χρόνων από τον τραγικό θάνατό της την Κυριακή μαζί με τον ΠΟΛΙΤΗ μην χάσετε το βιβλίο «Η κληρονομιά μιας πριγκίπισσας». Με αυτό το επετειακό αφιέρωμα, θα πάμε μαζί σε ένα ταξίδι στο παρελθόν για να τιμήσουμε τη ζωή και το έργο της Πριγκίπισσας του Λαού: του κοριτσιού που εξελίχθηκε σε μοναδική πριγκίπισσα∙ της μητέρας που λάτρευε τα παιδιά της∙ της ανθρωπίστριας που αγωνίστηκε για φιλανθρωπικούς σκοπούς, αφήνοντας πίσω της, για όλους αυτούς τους λόγους, μια σπουδαία κληρονομιά.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΝΟ 3 ΕΥΡΩ

ΝΤΑΪΑΝΑ: Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΣ

Η ζωή και το έργο της αδικοχαμένης πριγκίπισσας σε μια μοναδική έκδοση. Τα νεανικά χρόνια, η γνωριμία και ο γάμος της με τον Κάρολο, η μεγάλη αγάπη για τους δύο γιους της, το ανθρωπιστικό και φιλανθρωπικό της έργο, το τραγικό τέλος και η σπουδαία κληρονομιά που άφησε πίσω της.