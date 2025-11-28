Ενδείξεις ότι καψάλισμα χόρτων προκάλεσε πυρκαγιά στη Σολέα - Τι αναφέρει το Τμήμα Δασών

Για ενδείξεις καψαλίσματος χόρτων κάνει λόγο το Τμήμα Δασών σε σχέση με πυρκαγιά στον Άγιο Επιφάνιο Σολέας, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο αφού κατέκαψε έκταση 200m2 καλυμμένη με άγρια βλάστηση, σήμερα το πρωί.

Η πυρκαγιά, εκδηλώθηκε στις 08:50 στην τοποθεσία «Παλιοεκκλησιά», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 09:10, η πυρκαγιά έκαψε έκταση 300 m2 (τετραγωνικά μετρά) καλυμμένη με άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν 12 άτομα του Τμήματος Δασών με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς επίσης και 3 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα.

«Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται και υπάρχουν ενδείξεις για καψάλισμα χόρτων», σημειώνεται.