Νέος παραλιακός πεζόδρομος στην περιοχή Βρέξη Χλώρακας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Νέος παραλιακός πεζόδρομος στην περιοχή Βρέξη Χλώρακα. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας ολοκλήρωσε την τοποθέτηση 12 νέων ηλιακών φωτιστικών στον πρόσφατα κατασκευασμένο παραλιακό πεζόδρομο, ο οποίος πλέον ενώνει την κοινότητά με τον παραλιακό πεζόδρομο του Δήμου Πάφου.

Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τοποθετούνται παγκάκια και κάλαθοι αχρήστων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Όπως αναφέρεται η επιλογή ηλιακού φωτισμού συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του κόστους λειτουργίας, ενώ παράλληλα περιορίζει την περιβαλλοντική επιβάρυνση, αφού δεν απαιτείται σύνδεση με το δίκτυο της ΑΗΚ.

Πλέον, ντόπιοι και επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τον περίπατό τους στην όμορφη και γνωστή αυτή παραλία, με μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια.

Προστίθεται τέλος πως η καθαριότητα και η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας.

